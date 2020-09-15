Sony урезала план по объёму выпуска PlayStation 5 из-за нехватки чипов

Производители игровых консолей оптимистично настроены даже в условиях пандемии, поскольку она способствует повышению спроса на цифровые развлечения. На этом фоне неожиданно звучат сообщения источников о намерениях Sony сократить производственную программу PlayStation 5 на 4 млн экземпляров из-за проблем с поставками ключевого компонента.

Sony урезала план по объёму выпуска PlayStation 5 из-за нехватки чипов

Источник изображения: Sony Corp.

Соответствующий сюрприз подкинуло японской корпорации агентство Bloomberg, которое по своим каналам выяснило, что лежащий в основе PlayStation 5 «заказной» процессор AMD с графикой поколения RDNA 2 страдает от высокого уровня брака — по словам источника, он может достигать 50 %. Звучит это несколько странно, если учесть уверенность AMD в технологических возможностях своего партнёра TSMC, который выпускает и компоненты для игровой консоли Sony.

Так или иначе, первоисточник сообщает о том, что Sony была вынуждена сократить планы по выпуску PlayStation на текущий фискальный год, который завершается в марте, с 15 до 11 млн экземпляров. Переоценка спроса здесь ни при чём, Sony руководствуется исключительно способностью подрядчика поставлять процессоры, необходимые для производства PlayStation 5. Уровень выхода годной продукции постепенно улучшается, но пока Sony не может рассчитывать на выполнение первоначального плана продаж.

Акции Sony на фоне таких новостей упали на 3,5 %, на момент публикации материала комментарии представителей компании не были доступны. На этой неделе Sony должна представить игровую консоль PlayStation 5 в двух вариантах. Главный конкурент в лице Microsoft ранее обнародовал цены на свои консоли нового поколения: младшая Xbox Series S оценена в $299, старшая Xbox Series X потребует $499. Сможет ли Sony предложить конкурентоспособные цены, станет известно уже в среду поздно вечером.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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