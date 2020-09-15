Bloomberg: цифровая PlayStation 5 будет дешевле $400, а Nintendo готовит Switch с 4K

Bloomberg: цифровая PlayStation 5 будет дешевле $400, а Nintendo готовит Switch с 4K

Недавно издательство Bloomberg сообщило, что Sony урезала планы по объёму выпуска PlayStation 5 на 4 млн примерно до 11 млн единиц в этом финансовом году из-за нехватки однокристальных систем AMD. При этом аналитик Bloomberg Intelligence Масахиро Вакасуги (Masahiro Wakasugi) высказал прогноз относительно цен новой системы.

Microsoft на прошлой неделе обнародовала довольно агрессивные цены на свои две консоли следующего поколения: Xbox Series S будет продаваться за $299, а Xbox Series X — за $499. Это оказывает дополнительное давление на Sony. Предварительные заказы на новые модели Xbox начнутся 22 сентября.

Ожидается, что Sony объявит о своём запуске и ценовых планах на PlayStation 5 во время официальной видеопрезентации, запланированной на среду. По словам аналитика Bloomberg Intelligence, полная консоль PS5 может стоить всего $449, в то время как более тонкая цифровая версия — продаваться дешевле $400.

Bloomberg: цифровая PlayStation 5 будет дешевле 0, а Nintendo готовит Switch с 4K

Заодно издание Bloomberg сообщило, что Nintendo планирует выпустить в 2021 году обновлённую версию своей портативно-стационарной консоли Switch, оснащённой улучшенными компонентами и, возможно, поддержкой вывода в 4K. Запуск платформы будет сопровождаться рядом новых крупных игр, что усилит конкуренцию и усложнит задачу для Sony и Microsoft по привлечению игроков к своим новым системам.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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