«Взлёт и падение "Острова читеров"»: авторы Fall Guys рассказали о неудачной мере борьбы с читерами

Студия Mediatonic ведёт активную борьбу с недобросовестными игроками в Fall Guys: Ultimate Knockout. В первый месяц проект привлёк миллионы геймеров (что намного превзошло ожидания разработчиков), и среди них оказалось много читеров. Некоторое время Mediatonic использовала «Остров читеров», но от него пришлось отказаться в пользу нового решения.

В Twitter разработчик рассказал историю «Взлёта и падения Острова читеров». Эта мера работала так: система подбора матчей соединяла читеров с другими недобросовестными игроками. Если вам не повезло встретиться с читером, он будет помечен и помещён в очередь на «Остров читеров» в следующем матче.

I've got lots of spicy content for you this week - The Dev team have been super busy on the new update ?

For now...

The RISE and FALL of Cheater Island

— Fall Guys ? (@FallGuysGame) September 14, 2020