«Взлёт и падение "Острова читеров"»: авторы Fall Guys рассказали о неудачной мере борьбы с читерами

Студия Mediatonic ведёт активную борьбу с недобросовестными игроками в Fall Guys: Ultimate Knockout. В первый месяц проект привлёк миллионы геймеров (что намного превзошло ожидания разработчиков), и среди них оказалось много читеров. Некоторое время Mediatonic использовала «Остров читеров», но от него пришлось отказаться в пользу нового решения.

В Twitter разработчик рассказал историю «Взлёта и падения Острова читеров». Эта мера работала так: система подбора матчей соединяла читеров с другими недобросовестными игроками. Если вам не повезло встретиться с читером, он будет помечен и помещён в очередь на «Остров читеров» в следующем матче.

I've got lots of spicy content for you this week - The Dev team have been super busy on the new update ?

For now...

BUCKLE UP

Let me tell you a wild story

It's called

The RISE and FALL of Cheater Island

Tagging @Netflix incase they want to make a film or series out of it — Fall Guys ? (@FallGuysGame) September 14, 2020

Но идея не увенчалась успехом. В Fall Guys не хватает читеров, играющих одновременно, чтобы собрать целое лобби. Это означало, что они просто висели на экране поиска матча. После этого некоторые люди начали искать способы обойти меру Mediatonic, используя Steam Family Share или объединяясь в группу с добросовестным игроком. Всё это создавало большие проблемы разработчику.

На прошлой неделе в игре собралось достаточно читеров, чтобы матчи «Острова читеров» начали запускаться. Казалось бы, Mediatonic добилась своего. Но появилась новая проблема: люди начали загружать в Сеть ролики с записями игр, которые могут быть, а могут и не быть «Островом читеров» — студия не может установить это наверняка. Как бы то ни было, эти видео выставляют Fall Guys в плохом свете.

Somebody actually uploaded this video to Reddit with the title:

"Ever played a round of Fall Mountain where all the players are cheating?"

The problem is... this LOOKS like Cheater Island but we can't be 100% sure pic.#twitter#.com/byJi6r0Ykc — Fall Guys ? (@FallGuysGame) September 14, 2020

Поэтому «Остров читеров» пришлось закрыть. Таков конец его истории. Уже в следующем обновлении на смену ему придёт античит Epic Games, который используется в Fortnite. О том, что Mediatonic собирается его внедрить, она рассказывала раньше.

Fall Guys вышла на ПК и PlayStation 4.



