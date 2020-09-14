«Взлёт и падение "Острова читеров"»: авторы Fall Guys рассказали о неудачной мере борьбы с читерами

«Взлёт и падение

Студия Mediatonic ведёт активную борьбу с недобросовестными игроками в Fall Guys: Ultimate Knockout. В первый месяц проект привлёк миллионы геймеров (что намного превзошло ожидания разработчиков), и среди них оказалось много читеров. Некоторое время Mediatonic использовала «Остров читеров», но от него пришлось отказаться в пользу нового решения.

В Twitter разработчик рассказал историю «Взлёта и падения Острова читеров». Эта мера работала так: система подбора матчей соединяла читеров с другими недобросовестными игроками. Если вам не повезло встретиться с читером, он будет помечен и помещён в очередь на «Остров читеров» в следующем матче.

I've got lots of spicy content for you this week - The Dev team have been super busy on the new update ?
For now...
BUCKLE UP
Let me tell you a wild story
It's called
The RISE and FALL of Cheater Island
Tagging @Netflix incase they want to make a film or series out of it

— Fall Guys ? (@FallGuysGame) September 14, 2020

Но идея не увенчалась успехом. В Fall Guys не хватает читеров, играющих одновременно, чтобы собрать целое лобби. Это означало, что они просто висели на экране поиска матча. После этого некоторые люди начали искать способы обойти меру Mediatonic, используя Steam Family Share или объединяясь в группу с добросовестным игроком. Всё это создавало большие проблемы разработчику.

На прошлой неделе в игре собралось достаточно читеров, чтобы матчи «Острова читеров» начали запускаться. Казалось бы, Mediatonic добилась своего. Но появилась новая проблема: люди начали загружать в Сеть ролики с записями игр, которые могут быть, а могут и не быть «Островом читеров» — студия не может установить это наверняка. Как бы то ни было, эти видео выставляют Fall Guys в плохом свете.

Somebody actually uploaded this video to Reddit with the title:
"Ever played a round of Fall Mountain where all the players are cheating?"
The problem is... this LOOKS like Cheater Island but we can't be 100% sure pic.#twitter#.com/byJi6r0Ykc

— Fall Guys ? (@FallGuysGame) September 14, 2020

Поэтому «Остров читеров» пришлось закрыть. Таков конец его истории. Уже в следующем обновлении на смену ему придёт античит Epic Games, который используется в Fortnite. О том, что Mediatonic собирается его внедрить, она рассказывала раньше.

Fall Guys вышла на ПК и PlayStation 4.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Соревновательная аркада Roller Champions выйдет в начале 2021 годаСоревновательная аркада Roller Champions выйдет в начале 2021 года
Бесплатная PUBG Mobile принесла разработчикам более $3,5 млрдБесплатная PUBG Mobile принесла разработчикам более $3,5 млрд
Релиз Spacebase Startopia перенесли на 2021 годРелиз Spacebase Startopia перенесли на 2021 год
Тецуя Номура призвал не ждать игры Kingdom Hearts на Nintendo SwitchТецуя Номура призвал не ждать игры Kingdom Hearts на Nintendo Switch
Ubisoft присвоила AAAA-статус четырём своим играм, включая Beyond Good & Evil 2 и Skull & BonesUbisoft присвоила AAAA-статус четырём своим играм, включая Beyond Good & Evil 2 и Skull & Bones
Блок рекламы


Похожие новости
Новый трейлер Godfall знакомит с боями на PS5 в 4KНовый трейлер Godfall знакомит с боями на PS5 в 4K
Авторы магической королевской битвы Spellbreak отчитались о первых успехахАвторы магической королевской битвы Spellbreak отчитались о первых успехах
В Fall Guys: Ultimate Knockout добавят тот же античит, который работает в Fortnite — Easy Anti-CheatВ Fall Guys: Ultimate Knockout добавят тот же античит, который работает в Fortnite — Easy Anti-Cheat
NVIDIA представила технологию Reflex для измерения и снижения задержек в играхNVIDIA представила технологию Reflex для измерения и снижения задержек в играх
Победила дружба: в благотворительном аукционе разработчиков Fall Guys оказалось сразу четыре триумфатораПобедила дружба: в благотворительном аукционе разработчиков Fall Guys оказалось сразу четыре триумфатора
Монстры и кошечка Тоня: авторы In Sound Mind выпустили новый трейлер хоррораМонстры и кошечка Тоня: авторы In Sound Mind выпустили новый трейлер хоррора
С началом второго сезона в Fall Guys: Ultimate Knockout появится средневековый контентС началом второго сезона в Fall Guys: Ultimate Knockout появится средневековый контент
Steam-версия Fall Guys: Ultimate Knockout взяла новую высоту — 7 млн проданных копийSteam-версия Fall Guys: Ultimate Knockout взяла новую высоту — 7 млн проданных копий
Авторы Destroy All Humans! назвали SSD в Xbox Series X и PS5 «фантастическим» апгрейдомАвторы Destroy All Humans! назвали SSD в Xbox Series X и PS5 «фантастическим» апгрейдом
Через тернии к релизу: Fall Guys отклонил десяток издателейЧерез тернии к релизу: Fall Guys отклонил десяток издателей
Последние новости
Подгружаем последние новости