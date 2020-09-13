Новый трейлер Godfall знакомит с боями на PS5 в 4K

Новый трейлер Godfall знакомит с боями на PS5 в 4K

Gearbox Software и Counterplay Games представили дополнительную информацию о грядущем боевике Godfall для PS5 и ПК в рамках презентации PAX Digital x EGX Digital. Во время демонстрации разработчик поделился новым видео в 4K, демонстрирующим нарезку боёв от третьего лица, что даёт нам лучшее представление о том, как выглядит игровой процесс этого проекта.

В ролике помимо боёв и впечатляющей графики демонстрируются также отрывки из кинематографичных сцен. Были представлены три разные версии игры: стандартное издание Godfall по цене $59,99; вариант Godfall Deluxe Edition, включающий базовую игру и первое дополнение по цене $79,99; и Godfall Ascended Edition, которое дополнено ещё и «цифровой косметикой» Godfall Ascended по цене $89,99.

За оформление предварительного заказа в Epic Games Store покупатели также получат стартовый набор косметики: костюмы Chrome Valorplate для Silvermane, Phoenix и Greyhawk, жёлтый вариант костюма Typhon Valorplate и меч Zer0 из Borderlands в качестве кроссовера.

Новый трейлер Godfall знакомит с боями на PS5 в 4K

Действие Godfall происходит во вселенной храбрых рыцарей, таинственного колдовства и запретных земель. Мир разделён на четыре королевства разных стихий: земли, воды, воздуха и огня. Проект не поддерживает микротранзакций и не позиционируется как игра-сервис. Главным героем станет богоподобный рыцарь Валориана, способный облачаться в легендарные доспехи, которые делают обладателя непобедимым мастером боевых искусств. На пути игрок будет находить доспехи, которые считались безвозвратно утерянными — каждые предложат уникальные характеристики и свою историю.

В Epic Games Store уже можно оформить предварительные заказы. О старте таковых на PS5 пока ничего не известно, но вполне вероятно, что мы узнаем подробности уже на презентации PlayStation 5 Showcase, которая состоится 16 сентября. Запуск Godfall состоится на PS5 и ПК в 2020 году.

Новый трейлер Godfall знакомит с боями на PS5 в 4K


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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