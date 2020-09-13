Borderlands 3 получит бесплатное обновление для PS5 и Xbox Series X, а также разделённый экран на 4 игрока

Borderlands 3 получит бесплатное обновление для PS5 и Xbox Series X, а также разделённый экран на 4 игрока

Borderlands 3 — ещё одна игра, в которой реализована обнадёживающая тенденция: предлагать владельцам обновления следующего поколения, не заставляя их платить за это. В данном случае это определённо порадует игроков, у которых имеются телевизоры 4K.

Разработчики сообщили в Твиттере, что на PlayStation 5 и Xbox Series X Borderlands 3 будет отныне работать в разрешении 4K при 60 кадрах/с — эти показатели выше, чем на любой консоли, где сегодня доступен кооперативный боевик. В прошлом году цифровая лаборатория Eurogamer обнаружила, что даже PS4 Pro и Xbox One X могут исполнять игру в разрешении только до 3200 x 1800 с частотой 30 кадров/с или 1080p при 60 кадрах/с. То есть приходится жертвовать либо разрешением, либо частотой кадров.

Gearbox, конечно, не обещает оптимизаций потенциальным владельцам более дешёвой Xbox Series S за $300, поскольку эта консоль ориентирована на разрешение 1440p, а не 4K. Другая новость — это совершенно новый режим разделённого экрана, который позволит на одном телевизоре и консоли играть 3 или 4 людям. Этот режим появится на Xbox Series S, X и обеих моделях PlayStation 5.

Borderlands 3 получит бесплатное обновление для PS5 и Xbox Series X, а также разделённый экран на 4 игрока

Владельцы стремительно устаревающих PS4 или Xbox тоже получат утешительный приз: скоро они смогут получить доступ к режиму разделения экрана для двух игроков по вертикали, а не по горизонтали (как это реализовано сейчас) — видимо, чтобы лучше видеть небо.

Borderlands 3 получит бесплатное обновление для PS5 и Xbox Series X, а также разделённый экран на 4 игрока

Среди других игр, которые получат бесплатные обновления для систем следующего поколения, будут The Witcher 3, Destiny 2, Dead by Daylight, Assassin\'s Creed Valhalla и Cyberpunk 2077. Но есть и проекты, которые предполагают отдельную плату за версии следующего поколения: это Call of Duty Black Ops: Cold War, Control и, похоже, NBA 2K21.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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