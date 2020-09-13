Соревновательная аркада Roller Champions выйдет в начале 2021 года

Компания Ubisoft и студия Ubisoft Montreal объявили о том, что условно-бесплатная соревновательная игра Roller Champions выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android и iOS в начале 2021 года. Ранее релиз был назначен на осень 2020-го.

Roller Champions — это спортивная PvP-игра, действие которой разворачивается в 2029 году. По всему миру построены арены для роллербола и устраиваются заезды на роликах. Спортсмены едут со скоростью под 160 км/ч, подрезают противников и забрасывают мяч в корзину под восторженные крики зрителей.

Игрок выбирает одного из чемпионов Roller Champions и участвует в матчах в формате «3 на 3», где для победы необходимо взять мяч, проехать с ним круг и забросить его в корзину. Если преодолеть с мячом в руках несколько кругов прежде чем забить его, то это даст дополнительные очки. Вместо опыта чемпионы получают поклонников, с ростом числа которых открываются новые спонсоры, наряды и анимации празднования победы.



