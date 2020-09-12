В Tom Clancy's The Division 2 появится новый PvE-режим «Саммит» — 100-этажный небоскрёб с врагами

В Tom Clancy's The Division 2 появится новый PvE- режим «Саммит» — 100-этажный небоскрёб с врагами

Компания Ubisoft представила в многопользовательском ролевом шутере Tom Clancy’s The Division 2 новый PvE-режим под названием «Саммит», который рассчитан на многократное прохождение. Вместе с тем разработчик рассказал и о других краткосрочных планах.

Обновление 11 выйдет 22 сентября. Вместе с ним начнётся третий сезон, а также появится PvE-режим «Саммит». В последнем агентам предстоит зачистить 100 этажей небоскрёба. По мере продвижения вверх игроки столкнутся со всеми группировками Tom Clancy’s The Division 2. Поднявшись на самую вершину, вы получите уникальные награды, в том числе новый экзотический предмет. «Саммит» будет доступен только игрокам, которые прошли кампанию дополнения «Воители Нью-Йорка».

В Tom Clancy's The Division 2 появится новый PvE- режим «Саммит» — 100-этажный небоскрёб с врагами

Сезон 3 добавит в игру новые цели и облаву: лидер «Чёрных бивней» Бардон Шеффер создал новую ячейку ренегатов, и агентам предстоит выследить его. Вместе с тем в Tom Clancy’s The Division 2 появятся новое снаряжение, модуль навыка и экзотические предметы, которые можно будет получить, выполняя ежедневные задания и участвуя в событиях.

В Tom Clancy's The Division 2 появится новый PvE- режим «Саммит» — 100-этажный небоскрёб с врагами

Кроме того, обновление 11 добавит в меню персонажа систему модификации облика, которая позволяет подобрать своему персонажу одежду в едином стиле. Также Ubisoft рассказала, что Tom Clancy’s The Division 2 будет обратно совместима как на Xbox Series X и S, так и на PlayStation 5. Её не придётся покупать повторно обладателям копий для Xbox One или PlayStation 4.

В Tom Clancy's The Division 2 появится новый PvE- режим «Саммит» — 100-этажный небоскрёб с врагами

Наконец, было анонсировано новое ограниченное по времени событие под рабочим названием «Кошмар». Оно запустится этой зимой, а подробности Ubisoft расскажет в ближайшие месяцы.

Tom Clancy’s The Division 2 в настоящее время доступна на ПК, Xbox One и PlayStation 4.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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