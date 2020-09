Ubisoft показала старую сборку Prince of Persia: The Sands of Time Remake?

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time находится в разработке два с половиной года, как рассказал недавно руководитель проекта. Бюджета хватает, руководство Ubisoft не торопит. И всё же графика в игре оставляет желать лучшего. Но если дело в освещении?

В интервью Gadgets 360 Пьер Сильвен-Жир (Pierre-Sylvain Gires) рассказал, что Ubisoft Mumbai будет улучшать внешний вид игры вплоть до самого релиза. «Вы можете быть уверены, что игра будет на высшем уровне в январе 2021 года, — сказал он. — Вы можете быть уверены, что мы доработаем её к тому времени».

Вместе с тем был представлен новый скриншот Prince of Persia: The Sands of Time Remake, который явно намекает: на Ubisoft Forward была показана старая сборка. Ниже представлены снимки идентичных моментов. Как видно, с изменением освещения картина становится немного лучше. Графика всё ещё далека от передовой, но есть шанс, что к релизу индийское подразделение Ubisoft действительно её исправит.

Новая сборка

Prince of Persia: The Sands of Time Remake выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 21 января 2021 года.