Xbox Series S слабее, чем One X? Новая консоль может остаться без улучшенной обратной совместимости со старыми играми

Xbox Series S, несмотря на то что она выступает доступной консолью следующего поколения корпорации Microsoft , обещает предоставить пользователям все возможности новых игр, пусть и в более низком разрешении. Вот только, возможно, она не сможет в режиме обратной совместимости «потянуть» улучшенные для Xbox One X проекты.

Напомним, что Xbox One X — мощная модель консоли текущего поколения. Некоторые игры в режиме обратной совместимости на ней работают в разрешении 4K, с улучшенной анизотропной фильтрацией и другими значительными отличиями от оригинальных версий. По словам специалиста входящего в Eurogamer технического отдела Digital Foundry Джона Линнемана (John Linneman), менее мощная консоль следующего поколения не сможет воспроизводить игры оригинальной Xbox и Xbox 360 с улучшениями, доступными на Xbox One X. Причиной тому — объём оперативной памяти.

Xbox Series S имеет 8 Гбайт доступной для игр оперативной памяти, тогда как Xbox One X — 9 Гбайт. Поэтому Линнеман сделал вывод, что на Xbox Series S, в режиме обратной совместимости игры будут работать также, как на Xbox One S — то есть, без улучшенной графики.

Впрочем, он добавил, что благодаря более мощному графическому процессору Microsoft может устранить проблемы с производительностью. «Игры, которые, возможно, испытывали трудности на Xbox One S, будь то чрезмерно агрессивное динамическое разрешение, [низкая частота кадров] и тому подобное, возможно, могли бы работать заметно лучше на этой консоли», — сказал Линнеман.

Как будет на самом деле, узнаем уже скоро. Выход Xbox Series X и Xbox Series S намечен на 10 ноября этого года.



