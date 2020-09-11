Xbox Series S слабее, чем One X? Новая консоль может остаться без улучшенной обратной совместимости со старыми играми

Xbox Series S слабее, чем One X? Новая консоль может остаться без улучшенной обратной совместимости со старыми играми

Xbox Series S, несмотря на то что она выступает доступной консолью следующего поколения корпорации Microsoft, обещает предоставить пользователям все возможности новых игр, пусть и в более низком разрешении. Вот только, возможно, она не сможет в режиме обратной совместимости «потянуть» улучшенные для Xbox One X проекты.

Напомним, что Xbox One X — мощная модель консоли текущего поколения. Некоторые игры в режиме обратной совместимости на ней работают в разрешении 4K, с улучшенной анизотропной фильтрацией и другими значительными отличиями от оригинальных версий. По словам специалиста входящего в Eurogamer технического отдела Digital Foundry Джона Линнемана (John Linneman), менее мощная консоль следующего поколения не сможет воспроизводить игры оригинальной Xbox и Xbox 360 с улучшениями, доступными на Xbox One X. Причиной тому — объём оперативной памяти.

Xbox Series S имеет 8 Гбайт доступной для игр оперативной памяти, тогда как Xbox One X — 9 Гбайт. Поэтому Линнеман сделал вывод, что на Xbox Series S, в режиме обратной совместимости игры будут работать также, как на Xbox One S — то есть, без улучшенной графики.

Впрочем, он добавил, что благодаря более мощному графическому процессору Microsoft может устранить проблемы с производительностью. «Игры, которые, возможно, испытывали трудности на Xbox One S, будь то чрезмерно агрессивное динамическое разрешение, [низкая частота кадров] и тому подобное, возможно, могли бы работать заметно лучше на этой консоли», — сказал Линнеман.

Как будет на самом деле, узнаем уже скоро. Выход Xbox Series X и Xbox Series S намечен на 10 ноября этого года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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