Трейлер и игровой процесс древнегреческого приключения Immortals Fenyx Rising от Ubisoft

Вчера мы уже писали некоторые подробности о приключенческом боевике Immortals Fenyx Rising, прежде известном под именем Gods & Monsters. Также мы сообщали об эксклюзивной демоверсии для Google Stadia. Сегодня предлагаем познакомиться с кинематографичным трейлером и игровым процессом этого любопытного проекта.

Боевик с видом от третьего лица выполнен в ярком мультяшном и несколько ироничном стиле и обыгрывает различные древнегреческие мифы в огромном открытом мире. Главным действующим лицом выступает крылатый полубог Феникс — в ролике это женщина, но при желании можно создать и мужчину, поменяв при этом цвет кожи, волос и так далее. Этому новому герою придётся спасти греческих богов и их дом от страшного проклятия могущественного титана Тифона и его чудовищ. Заодно он узнает тайну своего прошлого.

По ходу игры можно будет усиливать свои способности, осваивать новые навыки и приёмы, разблокировать оружие и снаряжение, чтобы одолевать в стремительных боях различных легендарных существ вроде гарпий, циклопов, медуз и минотавров. Боги Олимпа даровали герою меч Ахилла, лук Одиссея, крылья Дедала и способности, позволяющие буквально переломить исход боя.

Также по миру разбросано множество головоломок и подземелий, где пригодится не только грубая сила, но и смекалка. Золотой остров состоит из семи уникальных регионов в стилистике греческих богов — предстоит преодолевать множество препятствий, передвигаясь по земле и по воздуху. Регионы обещают разнообразные, от роскошных пейзажей равнин Афродиты до механического мира кузницы Гефеста.

Интересной особенностью игры будет рассказ истории от лица прикованного к скале титана Прометея и повелителя богов Зевса. Разумеется, у двух рассказчиков разные взгляды на происходящее, что призвано добавить дополнительную перспективу происходящему в игре. В целом игра напоминает смесь The Legend of Zelda: Breath of the Wild с Assassin’s Creed. Подробнее об игровом процессе и мире проекта можно узнать в 11-минутном ролике с комментариями происходящего:

Кстати, дата выхода оказалась куда ближе, чем можно было подумать: запуск Immortals Fenyx Rising состоится уже 3 декабря текущего года на ПК (в Epic Games Store и Uplay), PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X и S а также в потоковой службе Google Stadia.