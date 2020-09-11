Нижнюю подставку Xbox Series X снять невозможно, так что на бок консоль придётся класть с ней

После череды анонсов, связанных с Xbox Series X и Series S, Microsoft разослала макеты своих консолей будущего поколения профильным СМИ . Они уже успели показать их на фото со всех сторон и сравнить с другими игровыми платформами. Журналисты также ответили на несколько вопросов насчёт консолей. Так, репортёр IGN Райан Маккаффри (Ryan McCaffrey) поделился важной информацией касательно нижней подставки Series X. Оказывается, её нельзя снять.

В личном микроблоге журналист написал: «Один из наиболее частых вопросов, которые мне задают — снимается ли подставка в нижней части Series X, если захочется положить устройство горизонтально. Я не сумел найти способ отсоединить её от консоли и совсем недавно получил подтверждение от Microsoft, что сделать это невозможно». Почему разработчики Series X реализовали подставку несъёмной, неизвестно. Вероятно, такой ход призван упростить производство корпусов консоли.

Напомним: Xbox Series X и Series S поступят в продажу 10 ноября 2020 года по цене $499 и $299 соответственно. Недавно Microsoft подробно рассказала о своей младшей консоли следующего поколения и сравнила характеристики двух устройств.



