Ubisoft представила новую сетевую игру об экстремальных видах спорта — Riders Republic

Ubisoft представила новую сетевую игру об экстремальных видах спорта — Riders Republic

Ubisoft во время сегодняшней трансляции Ubisoft Forward представила новую многопользовательскую игру об экстремальных видах спорта — Riders Republic, которая чем-то напоминает многопользовательское ответвление Steep. В рамках анонса был представлен яркий кинематографический трейлер и ролик, знакомящий с игровым процессом.

Riders Republic от Ubisoft Annecy (разработка длится уже 3 года) будет включать в себя соревнования по катанию на лыжах, сноуборде, велосипеде и полётам на вингсьютах в открытом мире. Игроки будут участвовать в гонках с массовыми заездами, развивать свою карьеру или отдыхать с друзьями и свободно гулять по просторам.

Игра предлагает соревновательный, кооперативный и даже одиночный режимы. Кроме того, будут заезды с участием более 50 игроков, а также различные события с множеством участников, которые случайным образом будут появляться на карте. Кроме того, предусмотрены командные соревновательные матчи в формате 6 ? 6.

В режиме карьеры игрок окажется в роли талантливого райдера в поисках возможностей. Развиваться можно в одном из 6 направлений с различными событиями и заданиями, в которых можно испытать свои силы и отточить навыки:

  • фристайл — велосипед;
  • гонки — велосипед;
  • фристайл — лыжи;
  • гонки — лыжи;
  • вингсьют;
  • реактивный вингсьют.
Ubisoft представила новую сетевую игру об экстремальных видах спорта — Riders Republic

Места действия Riders Republic — 7 крупных национальных парков США: Мамонтова гора, Йосемити, Гранд-Титон, Секвойя, Брайс-Каньон, Зайон и Каньонлендс. Игровой мир создан на основе реальных карт рельефа различных регионов США в масштабе 1:1, но в угоду игровому процессу не является точной репродукцией национальных парков.

Судя по яркой стилистике в духе Fortnite, разработчики сделают ставку на широкие возможности косметического изменения облика персонажей и на коллекционирование различных одёжек. У снаряжения, который игрок будет разблокировать, обещаны особые характеристики, влияющие на стиль игры.

Ubisoft представила новую сетевую игру об экстремальных видах спорта — Riders Republic

Запуск Riders Republic обещан уже 25 февраля 2021 года на ПК (в UPlay и Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S и X, а также в Google Stadia. На консолях следующего поколения обещана частота 60 кадров/с. Кстати, заезды с участием более 50 игроков тоже являются прерогативой систем следующего поколения — на PS4 и Xbox One потолок — 20 человек.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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