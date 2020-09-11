Ubisoft представила новую сетевую игру об экстремальных видах спорта — Riders Republic

Ubisoft во время сегодняшней трансляции Ubisoft Forward представила новую многопользовательскую игру об экстремальных видах спорта — Riders Republic, которая чем-то напоминает многопользовательское ответвление Steep. В рамках анонса был представлен яркий кинематографический трейлер и ролик, знакомящий с игровым процессом.

Riders Republic от Ubisoft Annecy (разработка длится уже 3 года) будет включать в себя соревнования по катанию на лыжах, сноуборде, велосипеде и полётам на вингсьютах в открытом мире. Игроки будут участвовать в гонках с массовыми заездами, развивать свою карьеру или отдыхать с друзьями и свободно гулять по просторам.

Игра предлагает соревновательный, кооперативный и даже одиночный режимы. Кроме того, будут заезды с участием более 50 игроков, а также различные события с множеством участников, которые случайным образом будут появляться на карте. Кроме того, предусмотрены командные соревновательные матчи в формате 6 ? 6.

В режиме карьеры игрок окажется в роли талантливого райдера в поисках возможностей. Развиваться можно в одном из 6 направлений с различными событиями и заданиями, в которых можно испытать свои силы и отточить навыки:

фристайл — велосипед;

гонки — велосипед;

фристайл — лыжи;

гонки — лыжи;

вингсьют;

реактивный вингсьют.

Места действия Riders Republic — 7 крупных национальных парков США : Мамонтова гора, Йосемити, Гранд-Титон, Секвойя, Брайс-Каньон, Зайон и Каньонлендс. Игровой мир создан на основе реальных карт рельефа различных регионов США в масштабе 1:1, но в угоду игровому процессу не является точной репродукцией национальных парков.

Судя по яркой стилистике в духе Fortnite, разработчики сделают ставку на широкие возможности косметического изменения облика персонажей и на коллекционирование различных одёжек. У снаряжения, который игрок будет разблокировать, обещаны особые характеристики, влияющие на стиль игры.

Запуск Riders Republic обещан уже 25 февраля 2021 года на ПК (в UPlay и Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S и X, а также в Google Stadia. На консолях следующего поколения обещана частота 60 кадров/с. Кстати, заезды с участием более 50 игроков тоже являются прерогативой систем следующего поколения — на PS4 и Xbox One потолок — 20 человек.



