Релиз Spacebase Startopia перенесли на 2021 год

Студия Realmforge отложила дату релиза космического симулятора Spacebase Startopia. Вместо 23 октября, проект перенесли на 2021 год. Об этом пишет PC Gamer.

Причиной переноса, вероятно, стало недовольство участников закрытого бета-тестирования. К нему были допущены все, кто оформил предзаказ на игру. В своём заявлении разработчики рассказали, что потратят дополнительное время на доработку проекта.

«Перенос даты выпуска даст нам больше времени на доработку игры. Это обеспечит максимально возможный уровень качества проекта и соответствие высокому уровню ожиданий фанатов и бета-тестеров. Кроме того, отсрочка позволит запустить игру на большем числе платформ», — говорится в заявлении Realmforge.

Spacebase Startopia — это игра об управлении развлекательной космической станцией. Проект является смесью экономического симулятора и стратегии. Пользователям придётся не только создать успешный развлекательный комплекс, но и защитить его от враждебных существ.

Точная дата запуска проекта пока не называется. Игра заявлена для PC, Xbox One и PlayStation 4 — судя по сообщению выше, в дальнейшем к списку также присоединятся консоли нового поколения.



