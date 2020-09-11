Бесплатная PUBG Mobile принесла разработчикам более $3,5 млрд

Доходы разработчиков PUBG Mobile от микротранзакций превысили $3,5 миллиарда с момента релиза. Об этом сообщает Sensor Tower. Только в текущем году доходы составили $1,8 миллиарда.

По данным аналитиков, PUBG Mobile стала самой доходной королевской битвой на мобильных устройствах в 2020 году. Доходы проекта резко выросли на фоне пандемии COVID-19. Её ближайшим конкурентом стала Garena Free Fire с результатом в $395 миллионов. Fortnite заняла четвёртое место, заработав $293 миллиона (до удаления из Google Play и App Store).

Крупнейшим рынком для Tencent стал Китай , который принёс разработчикам $1,9 миллиарда или 53 % от общего дохода. Второе место заняли игроки из США , которые принесли 13,6 %, а тройку лидеров замкнула Япония с показателем в 5,5 %.

Что касается платформ, то iOS принесла разработчикам около 80 % всех доходов. Оставшиеся 20 % — пользователи Android. При этом пользователей с Android значительно больше: 65,3 % против 34,7 %.



