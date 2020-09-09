Авторы магической королевской битвы Spellbreak отчитались о первых успехах

Авторы магической королевской битвы Spellbreak отчитались о первых успехах

3 сентября фэнтезийная королевская битва Spellbreak от студии Proletariat перешла из стадии бета-тестирования в полноценный релиз. Недавно разработчик опубликовал в Twitter официальную статистику игры за 5 дней с момента её запуска. Судя по ней, проект пользуется популярностью.

Так, всего за 5 дней с релиза в Spellbreak было зарегистрировано более двух миллионов игроков. В то же время пользователи Twitch за проектом наблюдали в общей сложности более 1,7 миллиона часов. Также за это время боевые маги по всему миру в совокупности произвели достаточно заклинаний, чтобы нанести друг другу свыше 7 миллиардов единиц урона.

Авторы магической королевской битвы Spellbreak отчитались о первых успехах

Spellbreak является многопользовательским экшеном с магическими сражениями. Вам предстоит сражаться с другими игроками в роли боевого мага, который может комбинировать стихийные заклинания. Герои делятся на несколько классов: хладорождённый, громовержец, пиромант, токсиколог, камнедробитель и повелитель бури. У каждого — свой стиль игры и таланты.

Spellbreak условно-бесплатно доступна на ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тецуя Номура призвал не ждать игры Kingdom Hearts на Nintendo SwitchТецуя Номура призвал не ждать игры Kingdom Hearts на Nintendo Switch
Ubisoft присвоила AAAA-статус четырём своим играм, включая Beyond Good & Evil 2 и Skull & BonesUbisoft присвоила AAAA-статус четырём своим играм, включая Beyond Good & Evil 2 и Skull & Bones
Видео: атмосферный симулятор деревни кочевников As Far As The Eye выйдет на ПК уже 10 сентябряВидео: атмосферный симулятор деревни кочевников As Far As The Eye выйдет на ПК уже 10 сентября
Ученые создали GameBoy, который работает без аккумулятораУченые создали GameBoy, который работает без аккумулятора
Открытый, но не пустой: разработчик Gotham Knights рассказал о наполнении мира игрыОткрытый, но не пустой: разработчик Gotham Knights рассказал о наполнении мира игры
Блок рекламы


Похожие новости
Монстры и кошечка Тоня: авторы In Sound Mind выпустили новый трейлер хоррораМонстры и кошечка Тоня: авторы In Sound Mind выпустили новый трейлер хоррора
Запуск условно-бесплатной королевской битвы Spellbreak состоится 3 сентябряЗапуск условно-бесплатной королевской битвы Spellbreak состоится 3 сентября
Авторы Destroy All Humans! назвали SSD в Xbox Series X и PS5 «фантастическим» апгрейдомАвторы Destroy All Humans! назвали SSD в Xbox Series X и PS5 «фантастическим» апгрейдом
Авторы Alan Wake и Control рассказали о проекте Vanguard и двух пока неизвестных играхАвторы Alan Wake и Control рассказали о проекте Vanguard и двух пока неизвестных играх
Милое приключение или триллер? Авторы Bugsnax показали трейлер об охоте на багснексовМилое приключение или триллер? Авторы Bugsnax показали трейлер об охоте на багснексов
146 тыс. одновременных игроков и 1,5 млн за 24 часа: нелепая состязательная аркада Fall Guys добилась первых успехов146 тыс. одновременных игроков и 1,5 млн за 24 часа: нелепая состязательная аркада Fall Guys добилась первых успехов
Экс-разработчики S.T.A.L.K.E.R. выпустили новую игру в жанре «королевской битвы»
Новый Fallout, подробности Anthem и трейлер Cyberpunk 2077. Главные анонсы первых дней E3 (много ВИДЕО)Новый Fallout, подробности Anthem и трейлер Cyberpunk 2077. Главные анонсы первых дней E3 (много ВИДЕО)
Авторы шутера Descent выпустят новую игру OverloadАвторы шутера Descent выпустят новую игру Overload
Авторы вселенной Vampire: The Masquerade теперь подконтрольны ParadoxАвторы вселенной Vampire: The Masquerade теперь подконтрольны Paradox
Последние новости
Подгружаем последние новости