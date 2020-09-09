Авторы магической королевской битвы Spellbreak отчитались о первых успехах

3 сентября фэнтезийная королевская битва Spellbreak от студии Proletariat перешла из стадии бета-тестирования в полноценный релиз. Недавно разработчик опубликовал в Twitter официальную статистику игры за 5 дней с момента её запуска. Судя по ней, проект пользуется популярностью.

Так, всего за 5 дней с релиза в Spellbreak было зарегистрировано более двух миллионов игроков. В то же время пользователи Twitch за проектом наблюдали в общей сложности более 1,7 миллиона часов. Также за это время боевые маги по всему миру в совокупности произвели достаточно заклинаний, чтобы нанести друг другу свыше 7 миллиардов единиц урона.

Spellbreak является многопользовательским экшеном с магическими сражениями. Вам предстоит сражаться с другими игроками в роли боевого мага, который может комбинировать стихийные заклинания. Герои делятся на несколько классов: хладорождённый, громовержец, пиромант, токсиколог, камнедробитель и повелитель бури. У каждого — свой стиль игры и таланты.

Spellbreak условно-бесплатно доступна на ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One.



