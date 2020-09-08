Ubisoft присвоила AAAA-статус четырём своим играм, включая Beyond Good & Evil 2 и Skull & Bones

Ubisoft присвоила AAAA-статус четырём своим играм, включая Beyond Good & Evil 2 и Skull & Bones

Пользователь Twitter под псевдонимом Timur222 обратил внимание, что в резюме некоторых сотрудников Ubisoft на сайте LinkedIn сразу четырём готовящимся играм издательства приписывается статус AAAA.

Два проекта из AAAA-квартета французского издательства публике уже известны — это многострадальный приключенческий экшен Beyond Good & Evil 2 и не менее проблемный пиратский боевик Skull & Bones.

Между собой Beyond Good & Evil 2 и Skull & Bones связывают затянутость производственного цикла (соответственно, повышенные затраты) и упор на онлайновую составляющую.

Третья AAAA-игра затесалась в портфолио Ubisoft Bordeaux, а четвёртая — Ubisoft Berlin. Последняя помогает в разработке Far Cry 6, но новую часть шутеров в открытом мире уже окрестили проектом ААА-класса.

Ubisoft присвоила AAAA-статус четырём своим играм, включая Beyond Good & Evil 2 и Skull & Bones

Помимо Ubisoft, на АААА-территорию метит и Microsoft: грядущая Forza Motorsport и дебютный проект студии The Initiative (по слухам, новая часть Perfect Dark) расцениваются американским платформодержателем как раз в этом качестве.

Что именно, помимо большого (даже по меркам современной индустрии) объёма выделенных на разработку средств, предполагает AAAA-класс, неизвестно: ни одна игра подобного рода до сих пор не вышла.

Напомним, 10 сентября текущего года Ubisoft планирует провести второй выпуск своей информационной передачи Ubisoft Forward. На шоу ожидается показ Immortals Fenyx Rising и пока не подтверждённого ремейка Prince of Persia.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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