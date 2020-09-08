В Fall Guys: Ultimate Knockout добавят тот же античит, который работает в Fortnite — Easy Anti-Cheat

Аркадная королевская битва Fall Guys: Ultimate Knockout стала внезапным хитом, в том числе на ПК: продажи игры в Steam превысили семь миллионов копий. Однако вместе с обычными пользователями в проект пришли многочисленные читеры, которые мешают развлекаться другим людям. Разработчики из Mediatonic намерены бороться с мошенниками и уже рассказали, как именно они собираются это делать.

На официальном аккаунте Fall Guys: Ultimate Knockout в Twitter недавно появилось сообщение от создателей проекта: «Нам очень жаль, что существует проблема читеров. На этой неделе мы улучшим систему слежения [за мошенниками] и попытаемся немного исправить ситуацию. В ближайшие недели наш коллектив выпустит большое обновление, которое добавит [в Fall Guys: Ultimate Knockout] античит, используемый в таких играх, как Fortnite. Спасибо за поддержку».

В своей публикации Mediatonic говорила о технологии Easy Anti-Cheat. Она используется не только в Fortnite, но и в Apex Legends, и многих других сетевых проектах. Правда, в той же королевской битве от Epic Games проблема читеров остаётся актуальной, хотя она и не достигает таких масштабов, как в Fall Guys: Ultimate Knockout.



