Тецуя Номура призвал не ждать игры Kingdom Hearts на Nintendo Switch

Руководитель франшизы Kingdom Hearts Тецуя Номура (Tetsuya Nomura) в недавнем интервью Nintendo Enthusiast прокомментировал вероятность выхода игр серии на консоли Nintendo Switch.

Напомним, грядущий ритм-экшен Kingdom Hearts: Melody of Memory станет первой частью Kingdom Hearts на гибридной консоли Nintendo, но, вполне возможно, и последней.

По словам Номуры, сейчас у Square Enix нет чётких планов по выпуску других игр Kingdom Hearts на Nintendo Switch. При этом в японском издательстве задумывались о портировании, но сочли процесс чересчур трудоёмким.

Номура же гибридному устройству Nintendo симпатизирует: разработчик «всегда хотел сделать что-то» с Nintendo Switch. Поэтому консоль и стала одной из целевых платформ Kingdom Hearts: Melody of Memory.

Одновременно с этим геймдизайнер заявил, что выход других его игр на гибридной приставке Nintendo более вероятен. О каких именно проектах идёт речь, разработчик решил не уточнять.

Помимо Kingdom Hearts: Melody of Memory, в разработке у Square Enix находятся ещё как минимум две игры серии: мобильная Kingdom Hearts: Dark Road и некий пока что не анонсированный проект.

Kingdom Hearts: Melody of Memory поступит в продажу 13 ноября текущего года для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На территории Японии ритм-экшен появится на два дня раньше — 11 ноября.



