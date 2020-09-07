Видео: 25 минут геймплея War Mongrels, тактики в антураже Второй мировой

Видео: 25 минут геймплея War Mongrels, тактики в антураже Второй мировой

Студия Destructive Creations опубликовала двадцать пять минут игрового процесса недавно анонсированной тактической стратегии в реальном времени War Mongrels, действие которой разворачивается в антураже Второй мировой войны.

Первый расширенный ролик игрового процесса посвящён в первую очередь аспекту тактики в реальном времени. Главные герои — два дезертира из немецкой армии — пользуются шансом сбежать и уходят с фронта. В режиме планирования игроки смогут выставить очерёдность действий и создать последовательность команд, а затем её реализовать. Так, два героя скрываются в тени и отвлекают врагов выстрелами или подручными предметами, а затем совершают быстрые добивания и прячут тела, прежде чем кто-либо заметит присутствие дезертиров.

Те, кто менее склонен к скрытной тактике, могут пустить в ход оружие и устроить перестрелку. Каждый уровень содержит возможности для повторного прохождения, включая несколько маршрутов и способов решений, таких как скрытность, интенсивные перестрелки, без убийств и кооперативный режим.

Видео: 25 минут геймплея War Mongrels, тактики в антураже Второй мировой

War Mongrels выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X в 2021 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
NVIDIA представила технологию Reflex для измерения и снижения задержек в играхNVIDIA представила технологию Reflex для измерения и снижения задержек в играх
Видео: атмосферный симулятор деревни кочевников As Far As The Eye выйдет на ПК уже 10 сентябряВидео: атмосферный симулятор деревни кочевников As Far As The Eye выйдет на ПК уже 10 сентября
Ученые создали GameBoy, который работает без аккумулятораУченые создали GameBoy, который работает без аккумулятора
Открытый, но не пустой: разработчик Gotham Knights рассказал о наполнении мира игрыОткрытый, но не пустой: разработчик Gotham Knights рассказал о наполнении мира игры
Объявлена дата выхода ролевой игры Vaporum: Lockdown в духе Eye of the BeholderОбъявлена дата выхода ролевой игры Vaporum: Lockdown в духе Eye of the Beholder
Блок рекламы


Похожие новости
Видео: переиздание шутера SiN выйдет на ПК в 2021 годуВидео: переиздание шутера SiN выйдет на ПК в 2021 году
Видео: атмосферный симулятор деревни кочевников As Far As The Eye выйдет на ПК уже 10 сентябряВидео: атмосферный симулятор деревни кочевников As Far As The Eye выйдет на ПК уже 10 сентября
Видео: шагающие машины и боевой медведь на страже границ Польши в трейлере игрового процесса Iron HarvestВидео: шагающие машины и боевой медведь на страже границ Польши в трейлере игрового процесса Iron Harvest
Видео: блогер взломал камеру в оригинальной Mafia, чтобы показать секреты игры и хитрости разработчиковВидео: блогер взломал камеру в оригинальной Mafia, чтобы показать секреты игры и хитрости разработчиков
Тактика в антураже Второй мировой: состоялся анонс War Mongrels от авторов Ancestors LegacyТактика в антураже Второй мировой: состоялся анонс War Mongrels от авторов Ancestors Legacy
Видео: трейлер к запуску Wasteland 3 обещает богатую историю и глубокую боевую системуВидео: трейлер к запуску Wasteland 3 обещает богатую историю и глубокую боевую систему
Видео: игрок в Microsoft Flight Simulator залетел в самый центр урагана «Лаура»Видео: игрок в Microsoft Flight Simulator залетел в самый центр урагана «Лаура»
Видео: представлен рисованный ролевой боевик Sonzai для ПК и консолейВидео: представлен рисованный ролевой боевик Sonzai для ПК и консолей
«Битва в Нчурдамце»: 15 минут игрового процесса ремейка Skywind на базе Skyrim«Битва в Нчурдамце»: 15 минут игрового процесса ремейка Skywind на базе Skyrim
Охота на монстров: 11 минут геймплея шутера Outriders от авторов PainkillerОхота на монстров: 11 минут геймплея шутера Outriders от авторов Painkiller
Последние новости
Подгружаем последние новости