Видео: 25 минут геймплея War Mongrels, тактики в антураже Второй мировой

Студия Destructive Creations опубликовала двадцать пять минут игрового процесса недавно анонсированной тактической стратегии в реальном времени War Mongrels, действие которой разворачивается в антураже Второй мировой войны.

Первый расширенный ролик игрового процесса посвящён в первую очередь аспекту тактики в реальном времени. Главные герои — два дезертира из немецкой армии — пользуются шансом сбежать и уходят с фронта. В режиме планирования игроки смогут выставить очерёдность действий и создать последовательность команд, а затем её реализовать. Так, два героя скрываются в тени и отвлекают врагов выстрелами или подручными предметами, а затем совершают быстрые добивания и прячут тела, прежде чем кто-либо заметит присутствие дезертиров.

Те, кто менее склонен к скрытной тактике, могут пустить в ход оружие и устроить перестрелку. Каждый уровень содержит возможности для повторного прохождения, включая несколько маршрутов и способов решений, таких как скрытность, интенсивные перестрелки, без убийств и кооперативный режим.

War Mongrels выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X в 2021 году.



