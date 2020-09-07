Видео: переиздание шутера SiN выйдет на ПК в 2021 году

Видео: переиздание шутера SiN выйдет на ПК в 2021 году

Издатели 3D Realms и Nightdive Studios, а также разработчики Slipgate Ironworks и Ritual Entertainment анонсировали SiN: Reloaded, обновлённую версию шутера от первого лица, выпущенного в 1998 году. Выход улучшенной версии состоится на ПК (Steam) в 2021 году.

SiN в своё время был новаторским сюжетным шутером от первого лица с запоминающимися персонажами, ужасными врагами и разрушительным арсеналом. Эта игра использовала все возможности движка Quake II. Теперь SiN выйдет снова, однако радоваться особо не стоит: хотя игра улучшится и получит оптимизации для современных систем, графика в ней по современным меркам, мягко говоря, не блещет.

SiN Reloaded включает: оригинальную игру и дополнение Wages of SiN, полностью переработанные на движке KEX; обновлённые модели и текстуры высокого разрешения от Slipgate Ironworks; поддержку широкоформатных разрешений; восстановленные игровые ресурсы без цензуры; поддержку контроллера; режимы многопользовательской игры Deathmatch и Capture the Flag; улучшения обновления SiN: Gold 2020 и исправления ошибок.

Видео: переиздание шутера SiN выйдет на ПК в 2021 году

По сюжету корпорация SinTEK Industries, ведомая красивой и харизматичной Элексис Синклер, начинает на улицах Фрипорта тайно распространять наркотик U4, изменяющий ДНК. Синклер, будучи гениальным биохимиком, пытается изменить ход человеческой эволюции, не останавливаясь ни перед чем, чтобы добиться своего.

Видео: переиздание шутера SiN выйдет на ПК в 2021 году

В свою очередь полковник Джон Блейд, глава HardCorps, самого известного частного охранного агентства Фрипорта и главный герой игры, пытается разыскать источник препарата и, в конечном итоге, остановить злодея. Он превратил борьбу с преступностью в свою религию и заставит Элексис заплатить за грехи.

Видео: переиздание шутера SiN выйдет на ПК в 2021 году


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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