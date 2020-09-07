Видео: переиздание шутера SiN выйдет на ПК в 2021 году

Издатели 3D Realms и Nightdive Studios, а также разработчики Slipgate Ironworks и Ritual Entertainment анонсировали SiN: Reloaded, обновлённую версию шутера от первого лица, выпущенного в 1998 году. Выход улучшенной версии состоится на ПК (Steam) в 2021 году.

SiN в своё время был новаторским сюжетным шутером от первого лица с запоминающимися персонажами, ужасными врагами и разрушительным арсеналом. Эта игра использовала все возможности движка Quake II. Теперь SiN выйдет снова, однако радоваться особо не стоит: хотя игра улучшится и получит оптимизации для современных систем, графика в ней по современным меркам, мягко говоря, не блещет.

SiN Reloaded включает: оригинальную игру и дополнение Wages of SiN, полностью переработанные на движке KEX; обновлённые модели и текстуры высокого разрешения от Slipgate Ironworks; поддержку широкоформатных разрешений; восстановленные игровые ресурсы без цензуры; поддержку контроллера; режимы многопользовательской игры Deathmatch и Capture the Flag; улучшения обновления SiN: Gold 2020 и исправления ошибок.

По сюжету корпорация SinTEK Industries, ведомая красивой и харизматичной Элексис Синклер, начинает на улицах Фрипорта тайно распространять наркотик U4, изменяющий ДНК. Синклер, будучи гениальным биохимиком, пытается изменить ход человеческой эволюции, не останавливаясь ни перед чем, чтобы добиться своего.

В свою очередь полковник Джон Блейд, глава HardCorps, самого известного частного охранного агентства Фрипорта и главный герой игры, пытается разыскать источник препарата и, в конечном итоге, остановить злодея. Он превратил борьбу с преступностью в свою религию и заставит Элексис заплатить за грехи.



