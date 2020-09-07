"Это уже давно не просто «стрелялки», а фундаментальный элемент современной цифровой культуры".

Киберспорт официально признан видом спорта в Украине.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

"Только что такое решение было принято на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине. Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт - это уже давно не просто «стрелялки», а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им увлекаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев", - написал он в фейсбуке.

Борняков заметил, что в Украине высокая культура киберспорта и сильные игроки. "Наши команды регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру. Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба", - добавил он.

Заместитель министра выразил надежду, что киберспорт станет частью экономики Украины. "Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и открывать новые возможности и перспективы", - подчеркнул он.