Киберспорт официально признан видом спорта в Украине

"Это уже давно не просто «стрелялки», а фундаментальный элемент современной цифровой культуры".

Киберспорт официально признан видом спорта в Украине

Киберспорт официально признан видом спорта в Украине.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

"Только что такое решение было принято на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине. Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт - это уже давно не просто «стрелялки», а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им увлекаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев", - написал он в фейсбуке.

Борняков заметил, что в Украине высокая культура киберспорта и сильные игроки. "Наши команды регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру. Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба", - добавил он.

Заместитель министра выразил надежду, что киберспорт станет частью экономики Украины. "Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и открывать новые возможности и перспективы", - подчеркнул он.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
NVIDIA представила технологию Reflex для измерения и снижения задержек в играхNVIDIA представила технологию Reflex для измерения и снижения задержек в играх
Видео: атмосферный симулятор деревни кочевников As Far As The Eye выйдет на ПК уже 10 сентябряВидео: атмосферный симулятор деревни кочевников As Far As The Eye выйдет на ПК уже 10 сентября
Ученые создали GameBoy, который работает без аккумулятораУченые создали GameBoy, который работает без аккумулятора
Открытый, но не пустой: разработчик Gotham Knights рассказал о наполнении мира игрыОткрытый, но не пустой: разработчик Gotham Knights рассказал о наполнении мира игры
Объявлена дата выхода ролевой игры Vaporum: Lockdown в духе Eye of the BeholderОбъявлена дата выхода ролевой игры Vaporum: Lockdown в духе Eye of the Beholder
Блок рекламы


Похожие новости
В Spotify появится эксклюзивный киберспортивный подкаст по League of LegendsВ Spotify появится эксклюзивный киберспортивный подкаст по League of Legends
Почти официально: Xbox Series X будет стоить не дороже $600Почти официально: Xbox Series X будет стоить не дороже $600
Официальное фото PlayStation 5 лёжа: без подставки не обойтисьОфициальное фото PlayStation 5 лёжа: без подставки не обойтись
Минкультуры поддержало создание Федерации киберспорта УкраиныМинкультуры поддержало создание Федерации киберспорта Украины
PUBG тестирует бесплатную версию PUBG Lite для слабых ПК — можно скачать и в УкраинеPUBG тестирует бесплатную версию PUBG Lite для слабых ПК — можно скачать и в Украине
Официально: PlayStation 5 выйдет в конце 2020 годаОфициально: PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
Украинец Даниил «Zeus» Тесленко завершает карьеру игрока. Он был чемпионом мира по CS:GO
Официально: смартфон Realme с 64-мегапиксельной камерой представят 8 августаОфициально: смартфон Realme с 64-мегапиксельной камерой представят 8 августа
Игра Mortal Kombat 11 не будет продаваться в УкраинеИгра Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине
РоSSийскую киберспортивную команду не пустили в Украину на турнир, - СМИРоSSийскую киберспортивную команду не пустили в Украину на турнир, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости