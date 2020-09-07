Новый патч для ПК-версии Horizon Zero Dawn улучшает производительность, но ненамного

Guerrilla Games у себя на сайте сообщила о выходе и поделилась деталями четвёртого обновления для ПК-версии своего постапокалиптического боевика в открытом мире Horizon Zero Dawn.

По словам разработчиков, патч 1.04 призван устранить очередную порцию причин вылетов, а также принести с собой ряд улучшений игрового процесса и функционирования проекта.

В частности, Guerrilla Games оптимизировала использование ЦП, благодаря чему производительность может вырасти на 1?10 % (точная величина зависит от характеристик ЦП и видеокарты).

Заплатка также должна улучшить производительность при смене ракурсов камеры в заставочных роликах и диалоговых сценах. Об этой «особенности» ПК-версии было известно ещё до релиза.

Помимо прочего, патч исправляет проблему с отображением текстур и геометрии уровня после монтажных склеек, с чувствительностью мыши и прицеливанием, с миганием объёмных эффектов (например, тумана) и диапазоном цветов в HDR-режиме.

Напомним, с выходом предыдущего обновления в ПК-версии Horizon Zero Dawn (точнее, в регионе из сюжетного дополнения The Frozen Wilds) появилась отсутствовавшая с самого выпуска система деформации снега.

Horizon Zero Dawn вышла в марте 2017 года на PS4, а в августе 2020-го добралась до PC (Steam, Epic Games Store). Как признались в Sony, запоздалый релиз должен подготовить ПК-игроков к запуску сиквела на PS5.



