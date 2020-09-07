В Crysis Remastered добавят новый графический режим, который «выжмет из компьютера всё до последнего бита»

Студия Crytek опубликовала скриншот Crysis Remastered на максимальных настройках. В шутере появится новый графический режим под названием «Can it Run Crysis?» («Потянет ли оно Crysis?»), который «выжмет из компьютера всё до последнего бита». На консолях этой функции не будет.

Когда разработчики добавят новый графический режим, не уточняется. Отметим, что перед этим игроки раскритиковали обновлённую версию после сравнения с оригиналом. Сообщество посчитало, что оригинал выглядит лучше. После этого Crytek перенесла релиз шутера, чтобы доработать проект.

Теперь релиз Crysis Remastered запланирован на 18 сентября. Согласно системным требованиям, для запуска шутера будет достаточно GTX 1050 Ti с 4 Гбайт памяти, а для комфортной игры рекомендуется GTX 1660 Ti.



