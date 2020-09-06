В S.T.A.L.K.E.R. 2 будут перемещения во времени? GSC Game World опубликовала два новых кадра игры

Студия GSC Game World опубликовала два новых скриншота предстоящего ролевого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. На них демонстрируется АТП на Кордоне в разные периоды: в 1985 году и после аварии на Чернобыльской АЭС.

В связи с тем, что разработчики показали два кадра, поклонники серии уже сделали предположение, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будут либо воспоминания о прошлом, либо вообще путешествия во времени. Может быть, мы даже сможем предотвратить трагедию?

АТП, к слову, уже присутствовал в «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля», но GSC Game World ранее обещали, что во второй части будут новые локации, аномалии, мутанты и артефакты, а также богатая сюжетная линия с несколькими концовками.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на ПК и Xbox Series X.



