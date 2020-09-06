Шутер для бумеров — состоялся анонс Postal: Brain Damaged

Шутер для бумеров — состоялся анонс Postal: Brain Damaged

Компания Running With Scissors и студии Hyperstrange и CreativeForge Games анонсировали шутер от первого лица Postal: Brain Damaged — ответвление основной серии Postal в ретро-стилистике. Он выйдет на ПК в конце 2021 года.

«Они просто не делают крутых шутеров, как раньше, — сказал основатель Running With Scissors Винс Дези (Vince Desi). — Brain Damaged забирает факел у всех претендентов, выделяя всё, что фанаты хотят видеть от серии, которая когда-то породила ?Худшую игру всех времён (торговая марка)?. Чувак вернулся и стал ещё "грязнее", чем раньше!»

В Postal: Brain Damaged Чувак отключился в пьяном, одурманенном наркотиками состоянии, и очнулся в психоделическом и извращённом мире снов. На него нападают пациенты с фаллоимитаторами, серийные бабушки-убийцы на ходунках, а также инопланетяне, которых так и тянет к вставить в причинное место зонд. Postal: Brain Damaged похвастается пародией и сатирой на поп-культуру, политику и современное общество.

Вам предстоит пройти стадии нарастающего безумия. Чувак сможет быстро уклоняться в бок, совершать рывок, скользить и прыгать на различных уровнях, включая лечебницу, выставку комиксов, Зону 69 и многие другие. Каждая извращённая фантазия героя будет предлагать вам новые задачи.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Слухи: коронавирус поставил под угрозу выход ремастера трилогии Mass Effect в октябреСлухи: коронавирус поставил под угрозу выход ремастера трилогии Mass Effect в октябре
Видео: шагающие машины и боевой медведь на страже границ Польши в трейлере игрового процесса Iron HarvestВидео: шагающие машины и боевой медведь на страже границ Польши в трейлере игрового процесса Iron Harvest
NVIDIA представила технологию Reflex для измерения и снижения задержек в играхNVIDIA представила технологию Reflex для измерения и снижения задержек в играх
Видео: атмосферный симулятор деревни кочевников As Far As The Eye выйдет на ПК уже 10 сентябряВидео: атмосферный симулятор деревни кочевников As Far As The Eye выйдет на ПК уже 10 сентября
Ученые создали GameBoy, который работает без аккумулятораУченые создали GameBoy, который работает без аккумулятора
Блок рекламы


Похожие новости
Nintendo анонсировала "королевскую битву" во вселенной MarioNintendo анонсировала "королевскую битву" во вселенной Mario
Стремительные сражения и стычка с боссом в новом трейлере шутера Bright Memory: InfiniteСтремительные сражения и стычка с боссом в новом трейлере шутера Bright Memory: Infinite
Побег из сумасшедшего дома: анонсирована тактика The Stone of MadnessПобег из сумасшедшего дома: анонсирована тактика The Stone of Madness
Тактика в антураже Второй мировой: состоялся анонс War Mongrels от авторов Ancestors LegacyТактика в антураже Второй мировой: состоялся анонс War Mongrels от авторов Ancestors Legacy
Пустыня и моральные муки: анонсирована постапокалиптическая игра Cendres: A Survival JourneyПустыня и моральные муки: анонсирована постапокалиптическая игра Cendres: A Survival Journey
«Я знаю, вы боитесь»: VR-шутер Medal of Honor: Above and Beyond получил насыщенный экшеном трейлер«Я знаю, вы боитесь»: VR-шутер Medal of Honor: Above and Beyond получил насыщенный экшеном трейлер
Слухи: переиздание трилогии Mass Effect анонсируют в сентябреСлухи: переиздание трилогии Mass Effect анонсируют в сентябре
Охота на монстров: 11 минут геймплея шутера Outriders от авторов PainkillerОхота на монстров: 11 минут геймплея шутера Outriders от авторов Painkiller
Римлянам снова не поздоровится: анонсирован экшен Asterix & Obelix XXL RomasteredРимлянам снова не поздоровится: анонсирован экшен Asterix & Obelix XXL Romastered
Кори Барлог посмеялся над слухами о скором анонсе продолжения God of WarКори Барлог посмеялся над слухами о скором анонсе продолжения God of War
Последние новости
Подгружаем последние новости