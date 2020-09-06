Шутер для бумеров — состоялся анонс Postal: Brain Damaged

Компания Running With Scissors и студии Hyperstrange и CreativeForge Games анонсировали шутер от первого лица Postal: Brain Damaged — ответвление основной серии Postal в ретро-стилистике. Он выйдет на ПК в конце 2021 года.

«Они просто не делают крутых шутеров, как раньше, — сказал основатель Running With Scissors Винс Дези (Vince Desi). — Brain Damaged забирает факел у всех претендентов, выделяя всё, что фанаты хотят видеть от серии, которая когда-то породила ?Худшую игру всех времён (торговая марка)?. Чувак вернулся и стал ещё "грязнее", чем раньше!»

В Postal: Brain Damaged Чувак отключился в пьяном, одурманенном наркотиками состоянии, и очнулся в психоделическом и извращённом мире снов. На него нападают пациенты с фаллоимитаторами, серийные бабушки-убийцы на ходунках, а также инопланетяне, которых так и тянет к вставить в причинное место зонд. Postal: Brain Damaged похвастается пародией и сатирой на поп-культуру, политику и современное общество.

Вам предстоит пройти стадии нарастающего безумия. Чувак сможет быстро уклоняться в бок, совершать рывок, скользить и прыгать на различных уровнях, включая лечебницу, выставку комиксов, Зону 69 и многие другие. Каждая извращённая фантазия героя будет предлагать вам новые задачи.



