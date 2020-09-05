Открытый, но не пустой: разработчик Gotham Knights рассказал о наполнении мира игры

Открытый, но не пустой: разработчик Gotham Knights рассказал о наполнении мира игры

Творческий руководитель Gotham Knights Патрик Реддинг (Patrick Redding) в интервью официальному блогу PlayStation поделился новыми подробностями о супергеройском экшене Warner Bros. Games Montreal.

Напомним, в Gotham Knights после смерти Бэтмена задача по защите Готэма от злодеев и преступников переходит союзникам Тёмного рыцаря — Робину, Бэтгёрл, Найтвингу и Красному колпаку.

События Gotham Knights разворачиваются в открытом с самого начала приключения мире. Как рассказал Реддинг, город в игре поделён на пять чётко отличающихся друг от друга районов, в которых встречаются, в том числе, знаковые локации.

Разработчики из Warner Bros. Games Montreal хотели создать в Готэме по версии Gotham Knights «вечно процветающую экосистему»: так, например, по местным улицам бродят гражданские, у которых есть собственный распорядок дня (работа, магазины и т.д.).

Открытый, но не пустой: разработчик Gotham Knights рассказал о наполнении мира игры

При этом в городе предстоит охотиться не только непосредственно за бандитами, но и за уликами. Для выслеживания того или иного злодея может понадобиться несколько игровых ночей, а также «определённая доля беготни и детективной работы».

Помимо одиночного режима, в Gotham Knights доступен кооперативный (только на двух человек). У каждого из героев свой набор способностей для прокачки и уникальный стиль ведения боя.

Релиз Gotham Knights ожидается в 2021 году на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X. Несмотря на все атрибуты, игрой-сервисом новое творение Warner Bros. Games Montreal, по словам продюсера Флёр Марти (Fleur Marty), не является.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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