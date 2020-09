Видео: атмосферный симулятор деревни кочевников As Far As The Eye выйдет на ПК уже 10 сентября

Издательство Goblinz Studio и разработчики из команды Unexpected представили новый трейлер и огласили дату выхода своего симулятора строительства с роглайк-элементами As Far As The Eye.

Как стало известно из ролика, As Far As The Eye поступит в продажу уже 10 сентября текущего года для ПК (Steam, GOG, Epic Games Store). Несмотря на близость релиза, предзаказать проект нельзя.

События As Far As The Eye разворачиваются в ярком мире, где неумолимое наводнение наступает на пятки племени кочевников. От пользователя требуется возглавить народ и провести его к центру местной вселенной — так называемому Оку.

С точки зрения игрового процесса As Far As The Eye представляет собой смесь пошаговой стратегии и градостроительного симулятора. При этом дорога к Оку каждый раз разная благодаря системе процедурной генерации.

В пути пользователям предстоит прокладывать маршрут для своего племени, а также анализировать и искать интересные места с затерянными сокровищами. Врагов в As Far As The Eye нет, поэтому авторы называют приключение умиротворённым.

В местах остановок племени игрокам будет необходимо следить за ресурсами, развивать инфраструктуру своего поселения, присматривать за кочевниками и помогать им стать мудрее.

Разработчики обещают в As Far As The Eye систему случайных событий, возможность заниматься исследованиями и заключать союзы, а также опции по настройке приключения (продолжительность, размер поселения, скорость генерации ресурсов).