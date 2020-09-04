В полицейской форме и с усами Стэна Ли: в Marvel’s Spider-Man нашли неиспользованный костюм

Пользователь YouTube под псевдонимом jedijosh920 опубликовал на своём канале ролик, в котором продемонстрировал не добравшийся до релизной версии костюм из экшена Marvel’s Spider-Man от Insomniac Games.

Речь идёт о так называемом Копе-пауке (Spider-Cop) — шутливом альтер-эго Человека-паука, которое супергерой иногда использует в разговорах с капитаном нью-йоркской полиции Юри Ватанабе.

По словам jedijosh920, в файлах Marvel’s Spider-Man модель Копа-паука сохранилась полностью, что и демонстрирует видео: фуражка, куртка и ремень надеты поверх привычного паучьего костюма.

Помимо формы, Коп-паук может похвастаться относительно густыми усами, которые в файлах ассоциируются со Стэном Ли (Stan Lee) — одним из создателей концепции Человека-паука.

В комплекте с каждым костюмом в игре идёт специальное умение. В файлах Копа-паука удалось обнаружить лишь обрывки упоминаний: одна из способностей позволяла призвать на помощь группу полицейских, а другая была связана с пончиком.

Не снабдили разработчики полицейский облик и анимациями, из-за чего в ходе демонстрации Коп-паук летает по городу и совершает остальные действия в застывшей А-образной позе.

Marvel’s Spider-Man вышла в сентябре 2018 года эксклюзивно на PS4. До конца 2020-го супергеройский экшен получит самостоятельное дополнение Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, которое предназначено для PS5.



