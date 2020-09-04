Nintendo анонсировала "королевскую битву" во вселенной Mario

Компания представила ремастер Super Mario 3D World для Nintendo Switch. Эта игра — мультиплеерный трёхмерный платформер, который выходил эксклюзивно на Wii U семь лет назад. В ремастере для Switch появятся уникальная глава и обновлённые текстуры. Выйдет он 12 февраля, а его стоимость составит 4 499 рублей.

Через две недели, 18 сентября, в официальном маркете Nintendo и на полках магазинов появится сборник обновленных классических игр Super Mario 3D All Stars. В него войдут Super Mario 64, Super Mario Galaxy и Super Mario Sunshine. Приобрести сборник можно будет только до 31 марта 2021 года в рамках мероприятия Nintendo’s 35th anniversary celebration of Super Mario Bros.

Nintendo также анонсировали Super Mario Bros. 35 — королевскую битву на 35 игроков по оригинальной Super Mario Bros. Новый проект выйдет первого октября и станет эксклюзивом для подписчиков Nintendo Switch Online.

Super Mario Bros. 35 — не первая «королевская битва» во вселенной Mario. В июне прошлого года вышла фанатская браузерная игра Mario Royale. В отличие от большинства представителей жанра, в этой игре участники не убивали друг друга. Они рушили каменные блоки, прыгали по черепашьим панцирям и пытались насолить друг другу. Через шесть дней после выхода игры Nintendo потребовали удалить её, а еще через три — заблокировали к ней доступ. Автор изменил название проекта и полностью переделал текстуры. Но Nintendo закрыли доступ и для обновленной игры.



