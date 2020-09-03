Королевская битва в стиле Nintendo: представлена Super Mario Bros. 35 для подписчиков Nintendo Switch Online

Nintendo анонсировала соревновательную многопользовательскую игру Super Mario Bros. 35, которая будет доступна только подписчикам онлайн-сервиса Nintendo Switch Online.

Super Mario Bros. 35 — своего рода королевская битва на манер ранее вышедшей Tetris 99. В новой игре за победу сражаются 35 человек. Каждый участник будет проходить уровень сам по себе, но побеждённые пользователем враги отправятся в миры других игроков. В ходе забегов позволят использовать рулетку предметов и четыре стратегии.

Super Mario Bros. 35 выйдет 1 октября, а играть в неё можно будет только до 31 марта 2021 года.



