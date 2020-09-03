Сооснователь Media Molecule Алекс Эванс решил «взять перерыв» от разработки игр, но за Dreams попросил не беспокоиться

Сооснователь Media Molecule Алекс Эванс решил «взять перерыв» от разработки игр, но за Dreams попросил не беспокоиться

Один из основателей британской студии Media Molecule Алекс Эванс (Alex Evans) в своём микроблоге объявил об отходе от разработки игр, чтобы попробовать себя в чём-то совершенно новом.

По словам Эванса, речь идёт лишь о том, чтобы «взять перерыв» от производства интерактивных развлечений. Вполне возможно, однажды разработчик ещё вернётся в индустрию.

«Media Molecule — замечательное место, и я не могу представить создание игры где-либо ещё; но меня заинтересовало, на что ещё такой старый ворчун способен в этом мире?» — объяснил своё решение Эванс.

Чем именно Эванс займётся во время своего перерыва, он ещё не определился: «Я был в этом пузыре разработки игр так долго, что пока не в курсе дальнейших шагов или даже открывающихся для меня перспектив».

Сооснователь Media Molecule Алекс Эванс решил «взять перерыв» от разработки игр, но за Dreams попросил не беспокоиться

Эванс также призвал геймеров не беспокоиться насчёт будущего игрового инструментария Dreams и предупредил: «То, что сейчас делает Media Molecule с Dreams, взорвёт вам мозг».

Эванс числился в Media Molecule на протяжении более 13 лет. До основания британской студии в 2006 году разработчик трудился на благо Lionhead Studios, где успел принять участие в создании, к примеру, Black & White.

Релизная версия Dreams поступила в продажу 14 февраля 2020 года эксклюзивно для PlayStation 4. До 17 сентября в рамках распродажи «Настоящие фавориты» цифровое издание игры можно приобрести с 25-процентной скидкой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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