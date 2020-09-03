Сооснователь Media Molecule Алекс Эванс решил «взять перерыв» от разработки игр, но за Dreams попросил не беспокоиться

Один из основателей британской студии Media Molecule Алекс Эванс (Alex Evans) в своём микроблоге объявил об отходе от разработки игр, чтобы попробовать себя в чём-то совершенно новом.

По словам Эванса, речь идёт лишь о том, чтобы «взять перерыв» от производства интерактивных развлечений. Вполне возможно, однажды разработчик ещё вернётся в индустрию.

«Media Molecule — замечательное место, и я не могу представить создание игры где-либо ещё; но меня заинтересовало, на что ещё такой старый ворчун способен в этом мире?» — объяснил своё решение Эванс.

Чем именно Эванс займётся во время своего перерыва, он ещё не определился: «Я был в этом пузыре разработки игр так долго, что пока не в курсе дальнейших шагов или даже открывающихся для меня перспектив».

Эванс также призвал геймеров не беспокоиться насчёт будущего игрового инструментария Dreams и предупредил: «То, что сейчас делает Media Molecule с Dreams, взорвёт вам мозг».

Эванс числился в Media Molecule на протяжении более 13 лет. До основания британской студии в 2006 году разработчик трудился на благо Lionhead Studios, где успел принять участие в создании, к примеру, Black & White.

Релизная версия Dreams поступила в продажу 14 февраля 2020 года эксклюзивно для PlayStation 4. До 17 сентября в рамках распродажи «Настоящие фавориты» цифровое издание игры можно приобрести с 25-процентной скидкой.



