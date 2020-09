Объявлена дата выхода ролевой игры Vaporum: Lockdown в духе Eye of the Beholder

Студия Fatbot Games объявила о том, что ПК-версия стимпанковской ролевой игры Vaporum: Lockdown выйдет 15 сентября. На Nintendo Switch проект появится в конце 2020 года, а на PlayStation 4 и Xbox One — уже в 2021-м.

Vaporum: Lockdown — приквел Vaporum в жанре dungeon crawler. Игра расскажет об учёной Элли Теллер, которая участвует в таинственном исследовательском проекте посреди океана. В результате катастрофических событий героиня пытается выжить и сбежать из башни Аркс Вапорум.

При создании Vaporum: Lockdown разработчики вдохновлялись такими проектами, как Dungeon Master и Dungeon Master II: The Legend of Skullkeep, серией Eye of the Beholder, а также дилогией Legend of Grimrock.

В Vaporum: Lockdown предстоит сразиться против безобразных врагов с уникальными способностями и атаками. Чтобы победить неприятелей, придётся использовать широкий арсенал оружия и гаджетов, которые можно улучшать и использовать для манипуляции поля боя.

Но сражения — не единственный элемент Vaporum: Lockdown. В игре будут присутствовать множество головоломок и моментов, которые потребуют проявить смекалку. В процессе вы узнаете много нового о мире Vaporum и его обитателях через озвученные диалоги, аудиодневники и письменные заметки.