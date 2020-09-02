NVIDIA представила технологию Reflex для измерения и снижения задержек в играх

Вместе с презентацией видеокарт нового поколения компания NVIDIA анонсировала ряд свежих технологий, призванных улучшить игровой процесс и саму картинку в играх. К первым, в частности, относится технология NVIDIA Reflex, которая предназначена для мониторинга задержки вывода изображения на монитор игровой системы (input lag), а также для снижения этого показателя в совместимых играх.

Термин input lag или «задержка ввода» часто используется в отношении мониторов, описывая время между операцией ввода со стороны пользователя и отображением её результата на экране. Например, между нажатием на клавишу мыши и выстрелом персонажа в игре. Геймеры стремятся максимально снизить задержки в соревновательных играх, чтобы ускорить реакцию ПК на действия игрока для улучшения своей результативности в игре. Однако измерить и оптимизировать этот параметр очень непросто — до сих пор для этого нужно было специальное и дорогостоящее оборудование.

Однако NVIDIA взялась решить эту проблему и представила Reflex — новый набор технологий, оптимизирующих и измеряющих задержки системы. Этот набор состоит из двух составляющих.

Первая — технология NVIDIA Reflex Low-Latency Mode, которая представляет собой набор библиотек для разработчиков игр для уменьшения и измерения задержки рендеринга. Эти библиотеки реализуют так называемый Reflex Low Latency Mode — специальный режим для скоростного выполнения рендеринга кадров, который устраняет очередь рендеринга графического процессора и уменьшает нагрузку на центральный процессор в сценах с интенсивным использованием GPU. Всё это в сумме обеспечивает дополнительное сокращение задержки, улучшающее тот эффект, которого можно было добиться ранее через драйверы при включении NVIDIA Ultra Low Latency Mode.

Эта технология уже встроена в такие игры как Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Fortnite и Valorant и способна работать с видеокартами NVIDIA, начиная с GeForce GTX 900 и старше. Согласно тестам самой NVIDIA, включение Reflex Low-Latency Mode на картах класса GeForce GTX 1660 Super позволяет добиться примерно 33-процентного снижения задержки вывода.

Вторая технология — NVIDIA Reflex Latency Analyzer — всецело посвящена контролю задержки. Она определяет входной сигнал с мыши и измеряет время до появления результата (например, вспышки выстрела) на экране. Фактически, она представляет собой аппаратно-программный комплекс, который требует специального оборудования, уже встроенного в некоторые киберспортивные мониторы поддержкой G-SYNC и с частотой обновления 360 Гц. В качестве своих партнёров по продвижению Reflex Latency Analyzer компания NVIDIA называет Acer, ASUS, MSI и Dell, кроме того говорится о необходимости использования специальной совместимой игровой периферии.

В дополнение к стандартным средствам измерения игровой производительности Reflex Latency Analyzer даёт гораздо более полное и точное представление о быстродействии системы, включая предоставление детальной информации о том, какие по величине задержки спровоцированы мышью, процессором, графической картой и дисплеем.

Поддержка NVIDIA Reflex появится в драйвере Game Ready 17 сентября, а разработчики игр будут добавлять эту технологию в свои игры в течение всего года. Совместимые игровые мониторы с частотой 360 Гц поступят в продажу этой осенью.



