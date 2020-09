К списку персонажей Marvel's Avengers присоединится лучница Кейт Бишоп

Студия Crystal Dynamics объявила о том, что одним из дополнительных героев приключенческого экшена Marvel’s Avengers станет лучница Кейт Бишоп. Как и в случае с другими персонажами, вместе с ней в игре появится отдельная сюжетная линия.

Голос Кейт Бишоп подарила актриса озвучения Эшли Бёрч (Ashly Burch), которую вы могли слышать в роли Элой в Horizon Zero Dawn, Хлои Прайс в Life is Strange и Крошки Тины в Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel. В комиксах Кейт является протеже и помощницей Хоукая в борьбе с преступностью.

Вместе с Кейт в Marvel’s Avengers появится операция Taking AIM. Действие миссии разворачивается после событий основной кампании: вы познакомитесь с героиней, её навыками и снаряжением, а также новым злодеем. В дополнении с Кейт Бишоп новое задание получит и Хоукай — в Future Imperfect расскажут о крепкой дружбе и связи между двумя лучниками.

Кроме того, разработчики представили секторы злодеев — особые ежедневные миссии, которые будут доступны наряду с другими. Как можно догадаться из названия, в заданиях подобного рода вас ожидают схватки с боссами.

Marvel’s Avengers поступит в продажу 4 сентября для ПК, Xbox One и PlayStation 4.