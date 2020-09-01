Победила дружба: в благотворительном аукционе разработчиков Fall Guys оказалось сразу четыре триумфатора

Независимая студия Mediatonic в официальном микроблоге своей нелепой состязательной аркады Fall Guys: Ultimate Knockout подвела итоги благотворительной «битвы брендов», начавшейся 17 августа.

Напомним, на протяжении двух недель с указанной выше даты разнообразные компании соревновались в щедрости ради возможности увидеть в Fall Guys: Ultimate Knockout костюм по мотивам своей торговой марки.

Участникам инициативы нужно было назвать размер суммы, которую они готовы отправить благотворительной организации SpecialEffect, помогающей геймерам с ограниченными физическими возможностями.

? BIDDING IS FINISHED ?

THE WINNERS ARE:@G2esports @Ninja @AimLab @MrBeastYT

With a combined donation of $1,000,000 for @SpecialEffect

Probably the spiciest team up since The Avengers??????https://t.co/Q2G3h9UyDh — Fall Guys ? (@FallGuysGame) August 31, 2020

С начала конкурса в лидерах успело побывать несколько брендов, но в итоге победила дружба: компании Aim Lab и G2 Esports, а также блогеры Ninja и MrBeast объединили усилия, чтобы суммарно пожертвовать на благое дело ровно $1 млн.

Изначально предполагалось, что по результатам аукциона в Fall Guys: Ultimate Knockout появится лишь один новый облик, но, раз победителей четверо, в Mediatonic решили добавить в игру точно такое же количество альтернативных костюмов.

В SpecialEffect поблагодарили победителей и пообещали продолжить помогать людям с серьёзными физическими ограничениями — таким, как 8-летний фанат Fall Guys: Ultimate Knockout Тео (Theo) на прикреплённом выше видео.

Fall Guys: Ultimate Knockout уже доступна на PC (Steam) и PlayStation 4, а в будущем появится на мобильных устройствах (пока релиз подтверждён только для Китая). Рассматривают разработчики варианты и с другими платформами.



