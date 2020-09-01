Победила дружба: в благотворительном аукционе разработчиков Fall Guys оказалось сразу четыре триумфатора

Победила дружба: в благотворительном аукционе разработчиков Fall Guys оказалось сразу четыре триумфатора

Независимая студия Mediatonic в официальном микроблоге своей нелепой состязательной аркады Fall Guys: Ultimate Knockout подвела итоги благотворительной «битвы брендов», начавшейся 17 августа.

Напомним, на протяжении двух недель с указанной выше даты разнообразные компании соревновались в щедрости ради возможности увидеть в Fall Guys: Ultimate Knockout костюм по мотивам своей торговой марки.

Участникам инициативы нужно было назвать размер суммы, которую они готовы отправить благотворительной организации SpecialEffect, помогающей геймерам с ограниченными физическими возможностями.

? BIDDING IS FINISHED ?
THE WINNERS ARE:@G2esports @Ninja @AimLab @MrBeastYT
With a combined donation of $1,000,000 for @SpecialEffect
Probably the spiciest team up since The Avengers??????https://t.co/Q2G3h9UyDh

— Fall Guys ? (@FallGuysGame) August 31, 2020

С начала конкурса в лидерах успело побывать несколько брендов, но в итоге победила дружба: компании Aim Lab и G2 Esports, а также блогеры Ninja и MrBeast объединили усилия, чтобы суммарно пожертвовать на благое дело ровно $1 млн.

Изначально предполагалось, что по результатам аукциона в Fall Guys: Ultimate Knockout появится лишь один новый облик, но, раз победителей четверо, в Mediatonic решили добавить в игру точно такое же количество альтернативных костюмов.

В SpecialEffect поблагодарили победителей и пообещали продолжить помогать людям с серьёзными физическими ограничениями — таким, как 8-летний фанат Fall Guys: Ultimate Knockout Тео (Theo) на прикреплённом выше видео.

Fall Guys: Ultimate Knockout уже доступна на PC (Steam) и PlayStation 4, а в будущем появится на мобильных устройствах (пока релиз подтверждён только для Китая). Рассматривают разработчики варианты и с другими платформами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тактика в антураже Второй мировой: состоялся анонс War Mongrels от авторов Ancestors LegacyТактика в антураже Второй мировой: состоялся анонс War Mongrels от авторов Ancestors Legacy
Слухи: коронавирус поставил под угрозу выход ремастера трилогии Mass Effect в октябреСлухи: коронавирус поставил под угрозу выход ремастера трилогии Mass Effect в октябре
Видео: шагающие машины и боевой медведь на страже границ Польши в трейлере игрового процесса Iron HarvestВидео: шагающие машины и боевой медведь на страже границ Польши в трейлере игрового процесса Iron Harvest
Уровни-флэшбеки в Crash Bandicoot 4 вернут вас в 90-е и расскажут о прошлом Крэша и КокоУровни-флэшбеки в Crash Bandicoot 4 вернут вас в 90-е и расскажут о прошлом Крэша и Коко
Побег из сумасшедшего дома: анонсирована тактика The Stone of MadnessПобег из сумасшедшего дома: анонсирована тактика The Stone of Madness
Блок рекламы


Похожие новости
Видео: блогер взломал камеру в оригинальной Mafia, чтобы показать секреты игры и хитрости разработчиковВидео: блогер взломал камеру в оригинальной Mafia, чтобы показать секреты игры и хитрости разработчиков
С началом второго сезона в Fall Guys: Ultimate Knockout появится средневековый контентС началом второго сезона в Fall Guys: Ultimate Knockout появится средневековый контент
Steam-версия Fall Guys: Ultimate Knockout взяла новую высоту — 7 млн проданных копийSteam-версия Fall Guys: Ultimate Knockout взяла новую высоту — 7 млн проданных копий
Через тернии к релизу: Fall Guys отклонил десяток издателейЧерез тернии к релизу: Fall Guys отклонил десяток издателей
146 тыс. одновременных игроков и 1,5 млн за 24 часа: нелепая состязательная аркада Fall Guys добилась первых успехов146 тыс. одновременных игроков и 1,5 млн за 24 часа: нелепая состязательная аркада Fall Guys добилась первых успехов
Capcom рассказала о продажах своих главных игр за последние месяцы — ремейку Resident Evil 3 хвастаться оказалось нечемCapcom рассказала о продажах своих главных игр за последние месяцы — ремейку Resident Evil 3 хвастаться оказалось нечем
Новый дом для соседа: tinyBuild вложит $15 млн в развитие Hello Neighbor и перевезёт её разработчиков в НидерландыНовый дом для соседа: tinyBuild вложит $15 млн в развитие Hello Neighbor и перевезёт её разработчиков в Нидерланды
Создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по игре FalloutСоздатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по игре Fallout
PlayStation 5 окажется в четыре раза мощнее предшественницыPlayStation 5 окажется в четыре раза мощнее предшественницы
Украинская G30 победила в международном конкурсе мобильных инди-игр от компании Google
Последние новости
Подгружаем последние новости