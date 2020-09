Победила дружба: в благотворительном аукционе разработчиков Fall Guys оказалось сразу четыре триумфатора

Независимая студия Mediatonic в официальном микроблоге своей нелепой состязательной аркады Fall Guys: Ultimate Knockout подвела итоги благотворительной «битвы брендов», начавшейся 17 августа.

Напомним, на протяжении двух недель с указанной выше даты разнообразные компании соревновались в щедрости ради возможности увидеть в Fall Guys: Ultimate Knockout костюм по мотивам своей торговой марки.

Участникам инициативы нужно было назвать размер суммы, которую они готовы отправить благотворительной организации SpecialEffect, помогающей геймерам с ограниченными физическими возможностями.

? BIDDING IS FINISHED ?

THE WINNERS ARE:@G2esports @Ninja @AimLab @MrBeastYT

With a combined donation of $1,000,000 for @SpecialEffect

Probably the spiciest team up since The Avengers??????https://t.co/Q2G3h9UyDh

