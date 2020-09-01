Отменённый экшен Project Ragtag от Visceral Games должен был положить начало трилогии

Американский актёр Нолан Норт (Nolan North) в рамках очередного выпуска передачи We Have Cool Friends от Kinda Funny поделился новыми подробностями об отменённом приключенческом экшене Project Ragtag (кодовое название) в антураже Star Wars.

Норт, по собственному признанию, играл в Project Ragtag охотника за головами «без моральных принципов». На эту роль артиста пригласила сама Эми Хенниг (Amy Hennig) — тогдашний руководитель проекта.

Предполагалось, что в Project Ragtag будет несколько игровых персонажей, включая героя Норта. Выбор протагониста при этом зависел от планеты, куда попадал пользователь — о свободном переключении речь, судя по всему, не идёт.

По словам Норта, Project Ragtag должна была стать первой игрой в новой трилогии (две части были уже распланированы), а самому актёру прочили десять лет в одной и той же роли.

Напомним, за разработку Project Ragtag отвечала Visceral Games (серия Dead Space). Производство началось в 2015 году и к моменту отмены проекта в октябре 2017-го захват движений актёров длился уже порядка шести месяцев.

При этом Нолан не смог вспомнить других примеров из своей карьеры, когда бы разработку игры сворачивали после начала съёмок. Официально Project Ragtag не дожила до релиза из-за замеченного Electronic Arts снижения спроса на линейные игры.

Не далее как в первой половине августа бывший продюсер Project Ragtag Зак Мамбах (Zach Mumbach) поделился ранее неизвестными закулисными подробностями о разработке «звёздного» приключенческого экшена.



