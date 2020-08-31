Ужасающая бесполая сущность: Трой Бейкер рассказал о своей роли в триллере The Medium

В рамках gamescom 2020 Трой Бейкер (Troy Baker) рассказал о своей роли в The Medium — преследующего героиню злонамеренного существа под названием Пасть. Актёр озвучения заявил, что никогда раньше в своей карьере не играл персонажа такого типа.

Общаясь с IGN, Бейкер назвал Пасть метафизической сущностью, которая преследует и информирует игрока о его местоположении в мире. По словам актёра, своим голосом он старается передать идею «бесполой сущности». Артист также признался, что для него это совершенно новый тип персонажа: «Я играл задумчивого героя, я играл супергероя, но Пасть — это кто-то, кого я никогда не отыгрывал». В то же время анимацию Пасти подарил человек, который использовал ходули для имитации движений чудовищного существа.

Говоря о самой The Medium, Бейкер описал игру как скорее психологический триллер, чем кровавый хоррор, и сравнил её с ранними ПК-ужастиками, которые всё ещё преследуют актёра.

The Medium выйдет на ПК и Xbox Series X до конца года. В игре будет одновременно отображаться два разных мира — наш и потусторонний, — что сильно влияет на геймплей.



