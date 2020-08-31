Видео: шагающие машины и боевой медведь на страже границ Польши в трейлере игрового процесса Iron Harvest

Издательство Deep Silver и студия King Art выпустили к выставке gamescom 2020 трейлер дизельпанковой стратегии Iron Harvest в альтернативных 1920-х годах. В прошлом выходили ролики с игровым процессом и подробным рассказом о фракциях Русвет (смесь РоSSийской Империи и СССР в альтернативном прошлом) и Саксония (Германия). Был и рассказ о Полании (Польша), а теперь представлен полноценный 5-минутный трейлер.

Согласно видео, в 1920 году после Великой войны Полания остаётся относительно слабой сельскохозяйственной державой, хотя изобретённые дизельпанковые машины уже служат людям. Молодой стране сложно противостоять вторжению превосходящих сил Саксонии и Русвета. Правительство Полании оставило население фактически на милость захватчикам, но люди ещё не сломлены: повстанцы наносят ответные удары изо всех сил и ждут появления лидера, который поможет переломить ситуацию и спасти родину.

Основные боевые машины Полании не могут похвастаться превосходным вооружением или мощной бронёй, так что на поле боя делают ставку прежде всего на скорость. Основной ударной силой выступают роботы PZM-7 «Смелый» — одни из самых быстрых в игре. Они используют дальнобойную пушку, а вблизи могут форсированным рывком проткнуть врага при помощи массивного штыка.

Лёгкий мобильный мех PZM-9 «Стражник» тоже может предложить высокую скорость передвижения на четырёх лапах, а два крупнокалиберных пулемёта идеально подходят для борьбы с пехотой врага. Причём перемещаться и атаковать робот может одновременно.

Наконец, PZM-16 «Кенгуру» — бронированный мех, способный перевозить отряд пехоты. Бойцы могут вести изнутри огонь через бойницы, оставаясь под защитой. Вооружён миномётом, который работает в стационарном режиме.

Но не всё решают машины — люди тоже крайне важны. Одним из героев республики выступает Анна — местная Жанна Д’Арк, брошенная на защиту восточных границ. Она вооружена снайперской винтовкой, с помощью которой может устранять врагов одного за другим. Вблизи героиню защищает верный ручной медведь Войтек.

Запуск ПК-версии Iron Harvest намечен на 1 сентября на площадках Steam, Epic Games Store и GOG. Выход консольных вариантов (пока заявлены только PS4 и Xbox One) запланирован на начало 2021 года.



