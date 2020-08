Видео: блогер взломал камеру в оригинальной Mafia, чтобы показать секреты игры и хитрости разработчиков

Автор YouTube-канала Slipping Out опубликовал видео, в котором продемонстрировал секреты Mafia: The City of Lost Heaven и хитрости, применявшиеся создателями при разработке игры. Оказывается, в проекте немало интересного происходит за кадром.

Своё исследование первой части знаменитой криминальной франшизы автор ролика начал с главного меню. В нём блогер сумел детально рассмотреть комнату, которая выступает фоном. Slipping Out даже нашел объекты, которые стартовый экран ПК-версии игры не демонстрирует.

Забавным приёмом разработчики воспользовались в начальной сцене, в рамках которой Томми приходит в кафе, чтобы поговорить с детективом. По пути к столику герой снимает шляпу: на самом деле модель персонажа попросту проходит сквозь текстуры камина неподалёку, вслед за чем в помещении появляется копия протагониста, но уже без головного убора.

Ещё одна интересная деталь связана с четвёртой миссией. Её можно завершить ещё до начала – нужно лишь выстрелить в правильное окно. Персонаж, выступающий целью, появляется в показанной на видео точке, как только загружается уровень. Он просто стоит там и дожидается своего момента выхода.

Mafia: The City of Lost Heaven вышла в 2002 году на ПК, а позже добралась до консолей Xbox и PS2. А 25 сентября игра получит полноценный ремейк для современных платформ.