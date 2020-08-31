Слухи: коронавирус поставил под угрозу выход ремастера трилогии Mass Effect в октябре

Слухи: коронавирус поставил под угрозу выход ремастера трилогии Mass Effect в октябре

Журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb) в рамках недавнего выпуска подкаста GamesBeat Decides поделился якобы закулисными подробностями о разработке переиздания игр трилогии Mass Effect.

Напомним, не далее как в середине августа Грабб намекал, что Electronic Arts планирует анонсировать и выпустить ремастер космической одиссеи BioWare в течение октября текущего года.

На GamesBeat Decides журналист подтвердил сказанное ранее: «До прошлой недели план заключался в анонсе [переиздания] в начале октября и выпуске в конце месяца. Это хорошие новости».

«Потенциально плохие новости: на дворе 2020 год, поэтому сроки могут начать сдвигать. Похоже на то, что такая возможность есть, но пока ничего наверняка сказать нельзя», — поделился Грабб.

В то же время в существовании сборника Грабб не сомневается: «Я знаю, что он настоящий. Я видел более чем достаточно доказательств для этого, но на дворе всё ещё 2020-й и анонс до сих пор не прозвучал».

По мнению журналиста, Electronic Arts планирует продавать переиздание трилогии Mass Effect за полноценные $60 в противовес другому своему октябрьскому релизу — Star Wars: Squadrons. Звездолётный экшен будет стоить $40.

Игры трилогии Mass Effect выходили в период с 2007 по 2012 год и были тепло приняты как критиками, так и геймерами. По состоянию на 2014-й суммарные продажи трёх проектов достигли 14 млн копий.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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