Игры в прятки с динозаврами: трейлер кооперативного ужастика Deathground

На Future Games Show: gamescom 2020 Edition студия Jaw Drop Games провела презентацию кооперативного хоррора на выживание Deathground. Представьте, если бы в Alien: Isolation был командный режим, а вместо Чужого — динозавры. Именно так выглядит Deathground.

Будучи группой профессиональных охотников и специалистов по выживанию, ваш отряд из трёх человек отправляется на Поле смерти, чтобы добыть ценные вещи. В командном режиме вам нужно сотрудничать с остальными людьми, чтобы выжить. Но Deathground также предложит одиночные миссии, в которых атмосфера глубже, а ужас сильнее, поскольку никто не придёт к вам на выручку.

Для достижения целей вам придётся прятаться от врага, а в каких-то моментах и сражаться — игроки будут взаимодействовать с различными инструментами и оружием, а также получат доступ к системе создания предметов. Кроме того, в Deathground будет система классов персонажей с особыми чертами, навыками и снаряжением. Так игроки смогут подобрать удобную им комбинацию героев для прохождения заданий.

Jaw Drop Games планирует выпустить Deathground на ПК в сентябре 2021 года.



