Мифические существа вместо Рагнара Лодброка: новый трейлер Assassin\'s Creed Valhalla

Мифические существа вместо Рагнара Лодброка: новый трейлер Assassin's Creed Valhalla

Когда состоялся анонс Assassin’s Creed Valhalla, многие начали гадать, какие же легендарные личности мы встретим в этот раз. Одной из самых популярных среди них является викинг Рагнар Лодброк, живший в IX веке. Однако воина мы не увидим, поскольку он был брошен в яму со змеями за пару лет до событий игры.

На Future Games Show: gamescom 2020 компания Ubisoft представила новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla. В нём нарративный директор игры Дэрби Макдевитт (Darby McDevitt) рассказал, что Эйвор сможет отправиться на поиски шести воинов Рагнара. Кроме того, Ubisoft показала битву с огромным псом, который является воплощением дьявола, а также тремя дочерьми короля Лериона (день шекспировской пьесе «Король Лир»).

Там же Дерби Макдевитт заявил, что разработчики уделили много внимания тому, чтобы вознаградить людей, которые захотят сойти с сюжетного пути и отправиться на поиски побочного контента. По его словам, в Assassin’s Creed Valhalla много интересных историй, связанных с британским и нордическим фольклором, которые вы не увидите, если пойдёте только по основным заданиям.

Assassin’s Creed Valhalla выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 17 ноября. Игра также поступит в продажу на PlayStation 5 и Xbox Series X.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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