Стремительные сражения и стычка с боссом в новом трейлере шутера Bright Memory: Infinite

Стремительные сражения и стычка с боссом в новом трейлере шутера Bright Memory: Infinite

Компания Playism и разработчик FYQD-Studio представили публике в рамках Future Games Show: gamescom 2020 новый трейлер фантастического шутера Bright Memory: Infinite. В нём авторы показали сражение со сверхбыстрым боссом.

Действие Bright Memory: Infinite разворачивается на парящем острове. Главная героиня по имени Шелия — одна из агентов Организации по исследованию сверхъестественного (SRO), и это её первое задание. По сюжету SRO обнаружила, что тысячелетние реликвии — мечи Кансё и Бакуя — обладают уникальной многослойной структурой, внутри которой находится неизвестная субстанция, способная воскрешать мёртвых.

В попытке ей завладеть крупная террористическая организация SAI использовала технологию квантового транспортера, чтобы проникнуть на территорию центра. Однако в ходе атаки что-то идёт не так и Шелия переносится на Парящий остров, который никто не посещал более тысячи лет. Теперь её преследуют местные обитатели, воскрешённые мечами, а также различные звери.

Игра сочетает в себе быстрый шутер, сражения на мечах, применение суперспособностей, динамичное перемещение по миру и решение головоломок. Проект разрабатывает на Unreal Engine 4 всего один человек.

Стремительные сражения и стычка с боссом в новом трейлере шутера Bright Memory: Infinite

Bright Memory: Infinite выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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