Монстры и кошечка Тоня: авторы In Sound Mind выпустили новый трейлер хоррора

Компания Modus Games и студия We Create Stuff (создатель модификации Nightmare House 2) представили на Future Games Show: gamescom 2020 Edition новый трейлер психологического хоррора In Sound Mind, в котором герою предстоит прогуляться по коридорам собственного разума.

Действие In Sound Mind разворачивается в лабиринтах разума главного героя. Окружающий вас мир живёт своей жизнью и приводит к нескольким жертвам некой экспериментальной терапии. Вам предстоит пройти через ряд терзающих душу воспоминаний, а пока вы пытаетесь разобраться в происходящем, вам являются жуткие видения и кошка Тоня (вы сможете её погладить).

В путешествии по ужасным воспоминаниям вас ожидают сложные головоломки, уникальные механики и сражения с боссами, которые потребуют не только ловкости, но и остроумия. Примечательно, что к In Sound Mind музыку пишет интернет-знаменитость The Living Tombstone, который подготовит для каждой истории особую композицию.

In Sound Mind выйдет в начале 2021 года на ПК, Xbox Series X и PlayStation 5.



