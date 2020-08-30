Спустя год после ПК-релиза ужастик Song of Horror выйдет на PS4 и Xbox One

Компания Raiser Games на Future Games Show: gamescom 2020 Edition объявила о том, что ужастик Song of Horror выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 29 октября. На ПК игра поступила в продажу почти год назад, 31 октября 2019 года.

Действие Song of Horror разворачивается в ряде мест, включая заброшенную психиатрическую больницу, забытое аббатство и загадочный антикварный магазин. Началом ужасающих событий считается пропажа знаменитого писателя Себастьяна Хашера вместе с семьёй. Причиной их исчезновения оказывается тёмная сущность, известная как Присутствие.

В игре несколько главных персонажей. С помощью каждого из них вы взглянете на историю с разных ракурсов, что поможет в конечном итоге проанализировать подсказки и улики и составить общую картину произошедшего. Некоторые герои знают больше, чем другие, а кто-то лучше справляется при встрече с паранормальным. Однако за всеми ними гонится Присутствие. Сущность адаптируется под ваши действия и преследует вас неожиданными способами. И если кто-то из героев умрёт, воскреснуть ему не удастся.



