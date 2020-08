Компания Raiser Games на Future Games Show: gamescom 2020 Edition объявила о том, что ужастик Song of Horror выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 29 октября. На ПК игра поступила в продажу почти год назад, 31 октября 2019 года.



UBB

[url=http://novostey.com/entertainment/news910824.html]Спустя год после ПК-релиза ужастик Song of Horror выйдет на PS4 и Xbox One - Игры на Новостей.COM[/url]

HTML

<a href=http://novostey.com/entertainment/news910824.html>Спустя год после ПК-релиза ужастик Song of Horror выйдет на PS4 и Xbox One - Игры на Новостей.COM</a>

URL

http://novostey.com/entertainment/news910824.html