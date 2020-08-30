Киберпанк и Лавкрафт: триллер Transient выйдет на ПК в октябре

Компания Iceberg Interactive и студия Stormling объявили о том, что Transient — киберпанковский триллер с лавкрафтовскими мотивами — выйдет в октябре на ПК с последующим релизом на PlayStation 4 и Xbox One в 2021 году. Демоверсия игры уже доступна в Steam.

Transient — это постапокалиптическая игра от создателей Conarium и Darkness Within. По сюжету в далёком будущем то, что осталось от человечества, живёт в закрытой цитадели Купол-Сити Провиденс. Как сообщают разработчики, они скрестили вселенную Говарда Лавкрафта с киберпанком.

В Transient вы играете роль Рэндольфа Картера, члена группы хакеров ODIN, который живёт в последнем убежище человечества. Однажды он случайно наталкивается на ужасающую истину, которая может нарушить его здравомыслие и поставить под сомнение само его существование. Вам предстоит погрузиться в антиутопический мир, решать загадки, взламывать системы и перемещаться между реальным и искусственно созданными мирами.



