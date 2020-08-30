Киборг-ниндзя против всех: сюжетный трейлер экшен-платформера Bushiden

Киборг-ниндзя против всех: сюжетный трейлер экшен-платформера Bushiden

Студия Pixel Arc объявила о том, что Humble Games выступит издателем футуристического экшен-платформера Bushiden на ПК, PlayStation 4 и Nintendo Switch весной или летом 2021 года. Кроме того, разработчики выпустили трейлер игры, в котором рассказали о её сюжете.

В 2018 году Pixel Arc Studios успешно собрала деньги на двухмерный экшен-платформер в стилистике девяностых с киборгом-ниндзя в качестве протагониста. Bushiden сочетает в себе элементы метроидвании, динамичного экшена из Strider и ощущение исследования из Castlevania: Symphony of the Night. В новом трейлере разработчики показали взаимосвязанные локации, по которым путешествует главный герой. Также в нём появляется антагонист Гао, который похитил сестру киборга-ниндзя.

Кроме того, издание GameSpot пообщалось с сотрудником Pixel Arc Studios Крисом Кроуфордом (Chris Crawford), который поделился радостью от успеха на Kickstarter. «Первоначальная реакция игроков была ошеломляющая, — сказал он. — Мы были уверены, что люди будут в восторге от такой игры, когда начали проект, но количество поддержки, которую мы получили во время кампании на Kickstarter, было невероятным».

Киборг-ниндзя против всех: сюжетный трейлер экшен-платформера Bushiden

Далее он объяснил, что игровой процесс Bushiden сильно опирается на классические игры с акцентом на комбо, такие как Mega Man X и Final Fight. Вы также сможете улучшить способности киборга-ниндзя, например, научиться использовать свою механическую руку против крупных противников.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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