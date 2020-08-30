Киборг-ниндзя против всех: сюжетный трейлер экшен-платформера Bushiden

Студия Pixel Arc объявила о том, что Humble Games выступит издателем футуристического экшен-платформера Bushiden на ПК, PlayStation 4 и Nintendo Switch весной или летом 2021 года. Кроме того, разработчики выпустили трейлер игры, в котором рассказали о её сюжете.

В 2018 году Pixel Arc Studios успешно собрала деньги на двухмерный экшен-платформер в стилистике девяностых с киборгом-ниндзя в качестве протагониста. Bushiden сочетает в себе элементы метроидвании, динамичного экшена из Strider и ощущение исследования из Castlevania: Symphony of the Night. В новом трейлере разработчики показали взаимосвязанные локации, по которым путешествует главный герой. Также в нём появляется антагонист Гао, который похитил сестру киборга-ниндзя.

Кроме того, издание GameSpot пообщалось с сотрудником Pixel Arc Studios Крисом Кроуфордом (Chris Crawford), который поделился радостью от успеха на Kickstarter. «Первоначальная реакция игроков была ошеломляющая, — сказал он. — Мы были уверены, что люди будут в восторге от такой игры, когда начали проект, но количество поддержки, которую мы получили во время кампании на Kickstarter, было невероятным».

Далее он объяснил, что игровой процесс Bushiden сильно опирается на классические игры с акцентом на комбо, такие как Mega Man X и Final Fight. Вы также сможете улучшить способности киборга-ниндзя, например, научиться использовать свою механическую руку против крупных противников.



