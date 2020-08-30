Объявлена дата выхода PS4-версии JRPG Ys IX: Monstrum Nox

Компания NIS America и студия Falcom объявили о том, что японский ролевой экшен Ys IX: Monstrum Nox выйдет 5 февраля 2021 года на PlayStation 4 с последующим релизом на ПК и Nintendo Switch летом.

Вместе с тем они выпустили новый трейлер Ys IX: Monstrum Nox, посвящённый сражениям. Как говорится в его описании, защита города от созданий Гримвальда Нокс потребует силы и отваги поистине незаурядных бойцов. Вам предстоит узнать, как использовать свои сильные стороны, навыки и дары монструм в пылу битвы.

В Ys IX: Monstrum Nox главного героя серии Адоля Кристина арестовывают в городе Балдук, аннексированном Ромунской империей. В тюрьме он встречает загадочную женщину, которая превращает его в монструма — существо со сверхъестественными дарами и способностью изгонять монстров. Так, Адолю вместе с другими монструмами придётся выступить против ужасающей угрозы, исходящей из тёмного измерения, называемого Гримвальд Нокс. Кроме того, герою предстоит разгадать тайны проклятия монструм и правду, стоящую за беспорядками в Балдуке.

Игра позволит вам управлять любым из шести монструмов. Каждый из них обладает уникальными дарами, включая хождение по стенам и обнаружение скрытых объектов. Вам предстоит исследовать большой город, помогать местным жителям и сражаться в Гримвальд Нокс.



