Побег из сумасшедшего дома: анонсирована тактика The Stone of Madness

Компания Merge Games и студия Teku анонсировали изометрическую тактику в реальном времени с элементами стелса The Stone of Madness. Она выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch весной 2021 года.

The Stone of Madness описывается как хардкорная тактика, действие которой разворачивается в испанском сумасшедшем доме в конце XVIII века. По сюжету в старинном иезуитском монастыре, расположенном в Пиренеях, есть сумасшедший дом и инквизиторская тюрьма. Пять таинственных персонажей были заточены в их стенах под различными предлогами. Страдая от жестоких наказаний, безумия и отчаяния, они вскоре начинают разработку плана побега из этого места.

Вы будете поочерёдно управлять персонажами. В зависимости от вашего стиля игры, их рассудок будет ухудшаться, что постепенно вызовет негативные эффекты, такие как паранойя, слабоумие и приступы насилия, в дополнение к уже имеющимся слабым и сильным сторонам каждого героя. Персонажи также смогут открыть положительные навыки или обратить вспять негативное влияние на их рассудок. Интересно, что в игре есть разделение на действия во время дневной и ночной фаз.

Достичь цели вам поможет исследование окружения, а также поиск инструментов и подсказок, которые пригодятся для будущих попыток в случае неудачи. Но некоторые действия могут обострить фобии и другие психические расстройства или даже спровоцировать развитие новых. Стоит также помнить — если персонажей поймают, с ними церемониться не станут.

По словам Teku Studios, при разработке The Stone of Madness они вдохновляются Broken Lines, Commandos, Darkwood, Desperados III и Shadow Tactics: Blades of the Shogun.