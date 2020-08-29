Тактика в антураже Второй мировой: состоялся анонс War Mongrels от авторов Ancestors Legacy

Студия Destructive Creations представила изометрическую тактику в реальном времени в антураже Второй мировой войны — War Mongrels. Она выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X в третьем квартале 2021 года.

Действие War Mongrels разворачивается на восточном фронте Второй мировой войны. Игра расскажет о храбрости и жестокости людей в период, который унёс и изменил множество жизней. Главные герои War Mongrels сперва движимые немецкой пропагандой вскоре осознают, что их настоящий враг — это фашисты.

В сюжетной кампании вы увидите, как два солдата Вермахта дезертируют, а затем становятся бойцами сопротивления. Постепенно к вашему отряду присоединится всё больше сторонников, которые обладают уникальными способностями и преимуществами. Ваша задача — сочетать их навыки для эффективной борьбы с врагом в тактических миссиях, цель которых спасать жизни простых людей.

War Mongrels будет поддерживать кооперативный онлайн-режим для двух игроков. Кроме того, благодаря ней вы сможете освежить или обновить знания истории того времени: разработчики предоставят исторические заметки и информацию о датах, местах, оружии и многом другом.



